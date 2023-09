Lluís Tarrés y una primera titularidad con el Córdoba CF para olvidar

La derrota del Córdoba CF en casa del San Fernando (3-1) es muy difícil de digerir para un cuadro de Iván Ania que se planteaba la semana previa a esta tercera jornada liguera con ilusión y el ánimo por las nubes tras vencer a domicilio y con soltura al Murcia el fin de semana pasado. Sin embargo, lo ocurrido ante el cuadro isleño es un duro golpe de realidad para todo el cordobesismo y en especial para un futbolista que por primera vez partió como titular con el primer equipo y que tuvo un estreno para olvidar.

Ese futbolista es Lluís Tarrés, a quien, tras la expulsión de Carlos Marín la pasada jornada por despejar un disparo rival con la mano estando fuera del área, le tocaba debutar como titular por primera vez en el primer equipo del Córdoba CF. El guardameta de 22 años en quien la dirección deportiva blanquiverde ha confiado para que sea el segundo portero del equipo tras dos años en el filial estaba ante su gran oportunidad de dar un golpe sobre la mesa en una posición en la que el meta almeriense es un fijo.

Y eso que Tarrés ya disputó seis minutos en el Enrique Roca para sustituir al expulsado Carlos Marín, pero en el Iberoamericano tendría la ocasión para que el jugador se reivindicara bajo palos. Sin embargo, la oportunidad salió muy mal. Y es que el Córdoba CF cayó derrotado ante un San Fernando que apenas generó peligro en la portería visitante y, a pesar de ello, logró hacer tres goles. Por supuesto, los tres al portero natural de Girona.

El joven portero apenas tuvo trabajo que hacer en los primeros minutos del partido cuando los suyos dominaban y creaban ocasiones en la portería local. Todo se vino abajo con la expulsión de Kike Márquez en el 33' por roja directa. Con uno menos y un enfado descomunal, para colmo, en el saque de falta de esa misma jugada con la que el gaditano fue expulsado, Daniel Selma encontró el centro de cabeza y marcó el primero. Poco pudo hacer Tarrés ante el mal marcaje defensivo blanquiverde.

El San Fernando no volvió a tirar ente los tres palos y aún así hizo otro gol en la segunda parte exactamente igual, desde un saque de falta lateral. Cabezazo de Dani Aquino a la escuadra y gol. Tampoco pudo hacer nada el portero cordobesista ante la exquisita parábola que cogió el balón. Tan solo mirar durante décimas de segundos cómo el esférico rebotaba en el palo y entraba en su portería. En el tercero de los gaditanos, más de lo mismo.

Lluís Tarrés no fue capaz de parar la rápida internada de Ángel Sánchez, quien escorado a la izquierda reventó la portería blanquiverde. El portero catalán no tuvo más trabajo en todo el partido que esos tres goles en los que no fue para nada protagonista, pero que marcan un debut en la titularidad para el olvido, porque, además no trasmitió la seguridad que le caracteriza.

Pese a que el meta del Córdoba CF resolvió con creces la difícil papeleta que se le planteó ante el Murcia durante los minutos finales, esta vez la suerte no estuvo ni mucho menos de su lado y no pudo convencer a Iván Ania para pelearle la titularidad a un Carlos Marín que estará de vuelta el próximo fin de semana en El Arcángel ante el Linares (sábado, 21:30).