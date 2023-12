Iván Ania: "Nuestro primer objetivo es la salvación y cuando la consigamos, miraremos para arriba"

El Córdoba CF mostró su mejor versión y tumbó a todo un CD Castellón que es el líder del Grupo 2 de la Primera Federación (2-0). Un triunfo vital para las aspiraciones blanquiverdes, que miran ahora más que nunca al puesto de ascenso directo. Y eso que Iván Ania en la sala de prensa posterior al encuentro se mostró más humilde de la cuenta, asegurando que el objetivo es "la permanencia" porque los suyos "son un buen equipo, pero no han conseguido nada" todavía.

"Nuestro primer objetivo es la salvación y cuando la consigamos, miraremos para arriba. Este equipo tuvo una experiencia cercana que nos tiene que servir no de losa, sino de aviso (en referencia a la temporada pasada). En diciembre no se consiguen las cosas. Si hemos pensado que por ganar al Castellón lo hemos conseguido todo, iremos a jugar con el pecho descubierto ante el Atlético Baleares y nos van a meter el pecho para adentro", señaló el entrenador del Córdoba sobre la privilegiada posición que ocupa en la tabla.

El Córdoba CF tiene "ambición toda la del mundo", pero debe tener "respeto a todos los rivales", ir "sin miedo y sobre todo con humildad". Esos son los pilares básicos en los que se sostuvo Ania en su discurso tras vencer al Castellón en El Arcángel. Un rival que le puso las cosas muy difíciles a los blanquiverdes: "Al principio tuvimos varias acciones de uno contra uno que no resultaron satisfactorias, pero sí que les metimos el miedo en el cuerpo con ese mano mano", añadió en referencia a la ocasión que tuvo Carracedo en los primeros compases del choque.

Y es que la clave para vencer era ser "decisivos en el uno para uno", además de dejar la portería a cero ante un Castellón "con mucha facilidad de generar y hacer goles" que, como señaló Ania, "de 15 partidos había dejado solo en cuatro la portería a cero". Eso sí, tocaba defender pero no estando replegados atrás, sino "apretando en líneas ofensivas y hombre con hombre". Una estrategia que le funcionó a un Córdoba que, en palabras de su entrenador, hizo "un gran partido ofensivo especialmente en la manera de presionar al rival".

"El Castellón es el mejor equipo del grupo, no se si de la categoría, pero de nuestro grupo es el mejor equipo. En esta categoría todo está muy igualado, no tenemos complejos, tenemos una idea y vamos siempre con la idea de intentar condicionar al rival apretando arriba. No nos sentimos ni inferiores ni superiores, el día que perdamos la humildad, nos pondrán la cara colorada. Ni somos los mejores ahora ni antes los peores", añadió Ania incidiendo en los valores de "ambición, humildad y trabajo".

Como analizó el asturiano, al inicio de la segunda parte a los suyos les estaba costando "encontrarse por dentro y generar peligro". Sin embargo, en su momento "más crítico" del partido hicieron el primer gol y eso les dio "tranquilidad". "Teníamos que asumir el riesgo de igualarnos a ellos en muchos momentos yendo arriba con tres jugadores. El trabajo de los centrocampistas fue inconmensurable al igual que el de todo el equipo", aseguró un Ania que admitió que Calderón tuvo que marcharse en la segunda mitad por un Iván Rodríguez que estuvo "muy bien" porque "pidió el cambio" tras su golpe en la cabeza.

Una de las grandes novedades en el once inicial del cuadro cordobesista fue la titularidad de Carlos García, que sustituyó a Gudelj tras su desvanecimiento de la semana pasada durante el encuentro ante el Melilla. Un jugador que tenía "una papeleta complicada", pero que "hizo un buen partido" porque fue "ganador en el duelo aéreo y estuvo bastante contundente en dos acciones definitivas en las que fue al suelo a cortar el peligro". "Todos han estado a un nivel altísimo, el esfuerzo es clave, el equipo más difícil de contrarrestar por su propuesta más ofensiva y su 3-5-2", añadió el asturiano.

"Tenemos que mejorar muchas cosas. Ahora porque ganamos vamos a pensar que todo está bien, pero hay cosas que tenemos que mejorar. Algunas no las hemos hecho bien. Hemos dejado casi sin tiros ni ocasiones al Castellón, pero me gustaría haber jugado un poco más", comentó el entrenador del Córdoba CF.

Por último, Iván Ania destacó el papel de la afición cordobesista y esos "casi 15.000" aficionados que se dieron cita en El Arcángel para disfrutar del triunfo ante el Castellón: "Ese apoyo es fundamental, a la afición cuando se le da, responde y se sienten orgullosos por la entrega de los jugadores". "Si pudiéramos todos los días tener a tanta gente en el campo, para los rivales, más que un aliciente, es una losa. Ojalá que se genere una sensación de unión que haga que el equipo vaya para arriba", concluyó.