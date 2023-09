Iván Ania, en la previa del San Fernando - Córdoba CF: "No tenemos que mirar la clasificación"

Iván Ania no se fía del San Fernando. El técnico del Córdoba CF es consciente de que el conjunto gaditano puede parecer un rival asequible al no haber sumado puntos tras dos jornadas pero, tras analizar sus dos partidos, está convencido de que podría incluso haber ganado ambos duelos, por lo que espera un choque exigente en el Estadio Bahía Sur este domingo.

"Los hemos analizado e igual que llevan cero puntos podrían llevar seis, cuatro o dos. No han sido inferiores en ninguno de los dos partidos a su rival y han podido ganar ambos partidos. No tenemos que mirar la clasificación y sí que tienen jugadores de nivel", aseguró Ania en relación al San Fernando, del que ahondó en lo observado durante la semana: "Han tenido incorporaciones pero tienen una buena base del año pasado. A eso han unido gente joven y con chispa. Es un buen equipo, que no ha empezado bien, pero que no ha sido inferior a sus rivales".

Un aspecto que sí puede beneficiar al Córdoba CF es la ansiedad del rival en un hipotético escenario de primer gol de los blanquiverdes, algo que el técnico reconoce que sería ideal. "Son situaciones que tenemos que saber manejar. Ellos posiblemente salgan muy fuertes, no solo por tener cero puntos, es que juegan en casa y querrán marcar territorio desde el primer minuto. No es un campo fácil, es un poco más pequeño que el nuestro. Es un campo incómodo, en el que tienes la sensación de que el rival siempre está encima tuyo. Vamos en alerta porque casi todos los jugadores han jugado allí", advirtió Ania.

Más allá del rival, y una vez cerrado el mercado de fichajes, Iván Ania se mostró "contento" con "cómo ha quedado la plantilla". "Ahora hay que trabajarla y sacar el máximo rendimiento y tratar de que todos puedan aportar", añadió el asturiano.

Dentro de su plantilla, son varios los jugadores que llegaron en las últimas semanas de agosto y, después de una puesta a punto progresiva, Ania empieza a verlos ya al mismo nivel que el resto de sus compañeros. "Iván [Rodríguez] está cada vez mejor. Carlos [García] viene de entrenar con el Cádiz con normalidad y Kuki [Zalazar], lo mismo con el Deportivo. El que podría estar en un punto más bajo es Iván pero va acumulando sesiones y en Murcia ya podía haber jugado", explicó el entrenador del conjunto cordobesista.

La única baja que tendrá el Córdoba CF en San Fernando por motivos físicos será la de Recio, del que Ania explicó que sigue con sus "problemas en el tendón de Aquiles". "No se puede calzar la bota. No es nada importante, pero está siendo un contratiempo para todos, porque es un jugador importante", confesó el técnico, deseoso de poder contar cuanto antes con el centrocampista malagueño.

¿Un once inicial continuista?

Después de repetir once inicial en las dos primeras jornadas, a Iván Ania se le cuestionó por sus planes para San Fernando, sin que el entrenador descartase cambios. "Más que los nombres es la identidad, que seamos reconocibles y que juguemos a lo que nos interesa, más allá de que juegue uno u otro. Lo importante es que el equipo siga dando el nivel. En muchas posiciones tenemos dos jugadores con mucho nivel y eso para mí es importante", apuntó al respecto.

El cambio obligado llegará en la portería, porque Carlos Marín tendrá que cumplir su partido de sanción. Un contratiempo que no preocupa a Iván Ania, que confía en el papel que hará Lluís Tarrés. "Le he dado normalidad. Es un jugador más de la plantilla, un portero al que felicité el otro día porque me transmitió seguridad, que es lo que siempre buscamos los entrenadores. Es muy maduro para la edad que tiene, que sigue siendo sub 23, pero tiene mucha capacidad. Con él nunca tienes la sensación de que sea un joven, es un portero de nivel y nunca piensas en su edad. Por eso he decidido no hablar con él, ya sabe que va a jugar, no hace falta que yo se lo diga. Quiero que lo afronte con normalidad, como el otro día cuando salió a jugar", explicó el asturiano.

El inicio del filial

Después de trabajar durante la semana con algunos jugadores del Córdoba B todavía en el primer equipo, Ania reconoció que ahora que empieza la liga en Tercera RFEF intentará no tirar de esos futbolistas si no son estrictamente necesarios. "Mañana decidiremos la convocatoria porque nos falta un entrenamiento, pero ahora que empieza el filial, si podemos ayudarles es evidente que lo vamos a hacer. Si vamos a llevar a alguno por hacer número, prefiero que juegue en el filial. A todos nos interesa que vaya bien. Cuanto más arriba esté el filial, mejor para el primer equipo", razonó.