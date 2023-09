La plantilla del Córdoba CF, fuera del 'top 5' en valor de mercado

El Córdoba CF tendrá que pelear de lo lindo para cumplir sus objetivos y estar presente en la pugna por el ascenso a Segunda División. Al menos en teoría y al amparo de lo que dictan los fríos números. Esa es la primera conclusión que se puede extraer analizando los datos objetivos que arroja el mercado de fichajes. Con la culminación del periodo de transferencias y el cierre de las plantillas, cada equipo sabe ya dónde se sitúa en la competición como punto de partida y, atendiendo al valor de mercado de los equipos, el Córdoba está fuera de esos cinco primeros puestos que permiten luchar por el ascenso y que la entidad se ha marcado como único e ineludible objetivo.

Así lo atestiguan los datos que recoge Transfermarkt, el portal web de referencia internacional en lo que a finanzas de los clubes y cotización de los futbolistas se refiere. Una fuente objetiva y fiable que las propias entidades utilizan como herramienta de trabajo en su día a día. Para determinar el valor de una plantilla, esta herramienta digital valora diversos parámetros de cada jugadores como su rendimiento objetivo (estadísticas), la edad, su trayectoria y otros aspectos que influyen en la cotización de los futbolistas.

La citada web coloca al Córdoba CF como el sexto equipo en lo que a valor de mercado se refiere, con un total de 6.050.000 euros. Hasta cinco equipos, los que de manera prácticamente unánime se señalan como favoritos a pelear por los puestos nobles junto al CCF, están en cifras superiores. Los datos, de hecho, corroboran la afirmación del consejero delegado del club blanquiverde, que en su balance del mercado no quiso ofrecer datos concretos del presupuesto deportivo de la entidad, pero colocó al Córdoba "entre el cuarto y el séptimo de su liga". Presupuesto y valor de mercado son parámetros diferentes, pero queda demostrado en base a los datos objetivos que ambas variables suelen ir de la mano.

El ranking de valoración de mercado en el Grupo 2 de Primera Federación lo domina el Real Madrid Castilla, con un valor disparado de 17,33 millones de euros. Ese potencial se explica por la alta cotización de las perlas que posee una de las canteras más potentes del fútbol mundial, capaz de generar traspasos tan importantes como el que este pasado verano ha llevado a Sergio Arribas al Almería, en Primera División.

Fuera de esa excepción tan abrumadora que supone el filial del Real Madrid, lo cierto es que la liga está bastante pareja en cuanto al valor de las plantillas. El Málaga ocupa la segunda posición, con un equipo valorado en 10.900.000 euros. El Ibiza, que ya pasó por El Arcángel y dejó buena muestra de su potencial, tiene un valor de mercado global de 7.650.000 euros y ocupa la tercera posición en el ranking por encima del Real Murcia, con un valor estimado de 7.300.000 euros. Por delante del Córdoba está también el Castellón, con 6,280.000 euros.

Los blanquiverdes, de hecho, cierran el grupo de los seis equipos más destacados, marcando ya ciertas diferencias notables con el resto de equipos que completan la lista de los diez primeros: el Intercity (5,05 millones), el Alcoyano (4,80 millones), el Ceuta (4,50 millones) y el Atlético de Madrid B (4,35 millones).

La plantilla más corta

En esa sexta posición del Córdoba en el ranking de valor de mercado de su grupo influye también el número de jugadores, pues los blanquiverdes son el equipo del Grupo 2 que ha apostado por la plantilla más corta. Ninguno de sus 19 rivales se han quedado por debajo de las 22 fichas ocupadas, mientras que el CCF se plantó en 21 licencias, dejando sin ocupar dos huecos más que podría haber destinado a futbolistas sub 23. Un dato esclarecedor y que refuerza esa convicción que ha habido todo el verano en las oficinas de El Arcángel de apostar por una plantilla corta. Tanto es así que es la más corta.

Por tanto, si se atiende al valor medio de cada jugador, el Córdoba estaría ligeramente por encima del Castellón, que lo supera en el global pero con cuatro hombres más en su plantel (valiéndose también de un par de fichas de su filial).

En cualquier caso, los datos económicos hablan de un Grupo 2 en Primera Federación mucho más competitivo y exigente que el Grupo 1. En el otro lado de la categoría, de hecho, solo hay dos equipos con más valor de mercado que el Córdoba. Son el filial del Barcelona (11,30 millones) y el Deportivo de La Coruña (8,65 millones). El tercero en cuestión, el Lugo, ya está igualado con el CCF en 6,05 millones de euros. En el conjunto cordobesista, por tanto, ya saben bien a las claras que tendrán que pelear en el grupo más competitivo y con más aspirantes a dar el salto de categoría.

Recio, el más valorado

Atendiendo ya única y exclusivamente a la plantilla del Córdoba CF, los valores que Transfermarkt otorga a los jugadores blanquiverdes van bastante en consonancia con el rol que el club les ha otorgado. El hombre más valorado es Recio, un futbolista llamado a ser líder del equipo, con un cotización de 700.000 euros que responde a su envidiable trayectoria en el fútbol profesional. Además, por su juventud y proyección, Isma Ruiz es el segundo en la lista con un valor de mercado de 600.000 euros. Un activo importante que el Córdoba supo atar con un contrato largo.

Llama la atención, en el otro extremo de la lista, que dos fichajes de esos llamados a hacer la diferencia como son los del delantero centro y el mediapunta (Toril y Kuki Zalazar) cuentan con un valor de mercado bastante discreto, pues ambos se sitúan en 200.000 euros. Por detrás de ellos solo cotizan los jóvenes Lluís Tarrés y Christian Delgado, recién promocionados al primer equipo, con un valor estimado de 50.000 euros.

Toda esta serie de valores y estimaciones, aunque no dejan de ser un punto de partida teórico que luego puede corresponderse o no con los resultados deportivos que cosechen los equipos, no hacen más que reforzar esa sensación con la que el Córdoba CF empezó la competición y que señala que los blanquiverdes tendrán que luchar con uñas y dientes por un objetivo exigente para el que son muchos los contendientes y, al menos así lo dicen los fríos datos, con armas más valiosas que las que hay en El Arcángel. En manos de Iván Ania y sus jugadores está ahora el darle la vuelta a los números y elevar su cotización con resultados satisfactorios.