Iván Ania: "El resultado es contundente pero pudo haber sido aún mayor"

El Córdoba CF se impuso con claridad al Melilla en un partido que controló desde el inicio. Los blanquiverdes mostraron una gran pegada ante un rival que no mostró sus urgencias a su paso por El Arcángel. "El resultado es contundente pero pudo haber sido aún mayor", apuntó un Iván Ania que alabó el trabajo de sus jugadores para sacar adelante los tres puntos de la cita ante los melillenses.

En cuanto a la valoración del partido, el técnico del Córdoba CF destacó que "en la primera parte tuvimos muchas ocasiones para hacer más goles y dejarlo finiquitado al descanso". "Al irnos con 2-0, ellos se ven con vida y con sensación en los primeros 15-20 minutos de la segunda parte de que podían meterse en el partido", expuso el de Oviedo. Eso sí, "cuando metes el 3-0, el duelo se acaba".

También apuntó Iván Ania que hubo "momentos buenos de juego combinativo y de llegar al área rival". "Este partido nos ha venido muy bien para generar confianza a jugadores y desde el punto de vista colectivo", aclaró el preparador asturiano. "Si afrontamos el partido así, somos un equipo muy difícil de batir", expuso el técnico del Córdoba CF, que también señaló que "los dos goles Simo y los dos de Casas les va a venir bien". "El rival puso oposición pero supimos hacerlo de la mejor manera", destacó el de Oviedo.

Con cinco cambios en el once inicial respecto a la jornada anterior, Iván Ania expuso que "cuando entran jugadores que no juegan y lo hacen bien, al entrenador se lo ponen difícil". "Tenemos muchos jugadores de buen nivel y hoy se ha demostrado", espetó un preparador asturiano que tuvo las bajas de última hora de Adilson Mendes por molestias musculares y de Toril por un tema personal.

Ante la ausencia de Adilson Mendes, Ania reconoció que "Simo juega y lo hace bien. O sale Álex Sala y hace un buen partido". "Vamos a necesitar de todos para conseguir el objetivo porque con once no se consigue. De aquí al final tenemos que dar nuestra mejor versión y necesitaremos de todos. Cualquiera que juega tiene tanto nivel o más del que lo hace habitualmente", destacó el técnico de Oviedo sobre su plantilla.

Por otro lado, también habló sobre Martínez que tuvo que ser cambiado "por una molestia". "Decidimos hacer el cambio porque no merecía la pena arriesgar", expuso el asturiano sobre el cambio del de La Palma del Condado al descanso. A expensas de su evolución, Lapeña vio la quinta y no estará en Antequera: "Fue muy rigurosa, pero ganando 4-0 y en el 90'... Tuve que cambiar el centro con molestias, a Caros recién recuperado y perdemos a Adri Lapeña por una amarilla innecesaria tanto por el árbitro como por nuestra parte y creo que nos podríamos ahorrar esa tarjeta".

Sobre Álvaro Leiva, también indicó que está "tranquilo y nada nervioso". "Es un proceso que tiene que pasar. Es un jugador desequilibrante y entra en partido con 4-0, que es tan importante desequilibrar como no perder el balón. Nervioso no está ni micho menos y cuenta con confianza del cuerpo técnico y de sus compañeros y entre todos vamos a ayudarle", comentó el de Oviedo sobre el extremo algecireño.

Con la segunda goleada seguida en casa, Ania también indicó que "los rivales cuando vienen aquí nos juegan de manera distinta a la primera vuelta en su estadio". "Hoy para mí era un partido difícil por la motivación que puedas tener. Miras la clasificación y parece partido fácil, pero durante la semana tienes que hacer hincapié", expuso el asturiano.

"Estamos sacando con solvencia los últimos partidos en casa, pero hoy pudo ser más contundente que el día del Atlético porque tuvimos muchos centros laterales y ocasiones en la segunda parte para hacer algún gol más", señaló un Iván Ania que espetó que "a veces hacer muchos goles es un golpe de autoridad y no me gusta que la gente se relaje con un marcador amplio".

Tras el empate del Ibiza, el Córdoba CF se pone a siete del segundo clasificado. Sin embargo, Ania destacó que hay que seguir "partido a partido". "Las segunda vueltas no tienen nada que ver con las primeras. El Ibiza lleva tres partidos seguidos sin ganar, igual le puede pasar al Castellón o a nosotros. Lo importante es sumar nosotros y si eso hace que podamos recortar distancias con ellos. Llevan tres partidos que no ganan . tenemos que jugar contra ellos y está todo muy abierto", apuntó el asturiano que quitó peso a las molestias al final de la primera parte de Calderón en el aductor, pero no fue "nada significativo".