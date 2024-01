Iván Ania y un Córdoba CF a ritmo de 'play off'

Solo queda una jornada para que acabe la primera vuelta en el Grupo 2 de Primera Federación, pero el Córdoba CF, pase lo que pase este sábado ante el Intercity (El Arcángel, 16:00), acabará en zona de play off al ecuador de la competición. Eso sí, los blanquiverdes, con 33 puntos en su casillero, ya no podrán alcanzar los 39 con los que finalizaron tras las primeras 19 jornadas del curso pasado. La derrota ante el Real Madrid Castilla del pasado jueves ya impide ese registro al conjunto de Iván Ania.

A falta de lo que suceda en la jornada final de esta primera vuelta, el Córdoba CF cumple con el mínimo objetivo al ecuador de la competición en el Grupo 2 de Primera RFEF. Los 33, 34 o 36 puntos -según lo que suceda en el choque ante el Intercity- con los que finalice el equipo blanquiverde tras 19 citas jugadas es un registro suficiente para ir al ritmo de las eliminatorias de play off de ascenso a Segunda División.

Alejado del ascenso directo -lucharán por el campeonato de invierno el Castellón y el Ibiza, ambos con 43 puntos-, los blanquiverdes, a pesar del irregular inicio liguero, consiguieron hilvanar diez citas sin perder, que se rompieron el pasado jueves con el revés ante el Real Madrid Castilla en el primer encuentro de este 2024. Situado cuarto en la clasificación, tienen cinco puntos de renta sobre los rivales que están fuera de un play off que tiene garantizado al cierre de la primera vuelta. Solo queda por ver si acabará tercero, cuarto o quinto, según los resultados que obtengan también el Málaga y el Recreativo de Huelva.

Con 19 jornadas por delante tras el cierre este sábado de la primera vuelta, Iván Ania mantiene al Córdoba CF en la pelea por intentar dar el salto de categoría. Solo Castellón, Ibiza y Málaga mejoran los datos de los blanquiverdes, que de igualar e incluso superar el registro final de la primera vuelta podría optar a todo en el cierre de temporada.

Aunque el Córdoba CF no llegue a los 39 puntos del curso pasado al finalizar la primera vuelta, Iván Ania sí ha mejorado los datos conseguidos con el Algeciras en los dos ejercicios anteriores en Primera RFEF con el Algeciras. En la 21-22, el técnico de Oviedo logró 27 puntos con el conjunto algecirista, que acabó finalmente séptimo con 59 puntos -a uno solo de meterse en el play off-. Por su parte, en la 22-23, el cuadro albirrojo hizo 23 puntos al ecuador de una competición que acabó salvando in extremis (acabó con 44 puntos).

Mirando también al ecuador de la campaña pasada, en la que el Córdoba CF finalizó tercero, el Racing Ferrol, a la postre campeón del Grupo 1 de Primera RFEF, dio el salto de categoría con 75 puntos. Sin embargo, al finalizar la primera vuelta, los de Cristóbal Parralo marchaban quintos con 33 puntos -justos los que lleva actualmente el conjunto blanquiverde-.

El ascenso directo en las dos primeras campañas de Primera RFEF ha estado entre los 82 del Racing de Santander en la 21-22 y los 69 del Amorebieta en la 22-23. El play off ha oscilado entre los 74 y los 59, por lo que el Córdoba CF de Iván Ania marcha a buen ritmo tras las 18 jornadas que se llevan disputadas en la tercera categoría del fútbol nacional.

Otro dato a tener en cuenta es que Iván Ania no solo ha mejorado ya los datos conseguidos en Primera RFEF con el Algeciras, sino que también ha batido los registrados con el Caudal Deportivo -en su estreno en la categoría de bronce-, que hizo 22 puntos en el Grupo 1 de Segunda B y los del Villanovense, en la 17-18, que completó la primera vuelta con 25.

Solo una vez ha conseguido Iván Ania mejores datos de los que está haciendo actualmente con el Córdoba CF. Fue en la campaña 18-19 con el Racing de Santander. El conjunto cántabro militaba en el Grupo 2 de Segunda División B y cerró la primera vuelta de la competición con 41 puntos. El de Oviedo acabó ascendiendo con los santanderinos a Segunda División esa temporada. Un objetivo que busca repetir este ejercicio con el Córdoba CF. De momento, los blanquiverdes van a ritmo de play off.