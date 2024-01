El Córdoba CF y la derrota ante el Real Madrid Castilla, en cinco datos

El Córdoba CF no arrancó el 2024 de la mejor manera posible en el plano deportivo. La derrota del pasado jueves en El Arcángel ante el Real Madrid Castilla fue un tropiezo doloroso para los de Iván Ania, que rompen su gran dinámica de resultados y se quedan a diez puntos de un liderato del Grupo 2 de Primera Federación que está en manos del Castellón y del Ibiza.

El revés ante el filial blanco tiene cinco datos claves: adiós a la gran racha y a la imbatibilidad de Carlos Marín; El Arcángel, expoliado de nuevo; los rivales se acercan en la tabla; e Iván Ania volvió a no realizar los cinco cambios posibles. Con muchas bajas en el plantel y con el mercado invernal ya abierto, es el momento de ver qué movimientos realiza la entidad blanquiverde, aunque Antonio Fernández Monterrubio ya avisó de que la idea es firmar a un defensa central y un atacante polivalente.

Fin a la racha

Tras un comienzo de temporada irregular, el Córdoba CF encontró el camino de enlazar varias jornadas sin conocer la derrota. Llegó al final del año 2023 con diez citas sin perder, pero el revés ante el Real Madrid Castilla impidió que está dinámica siguiese activa. Casi tres meses después del tropiezo en el Nuevo Mirador ante el Algeciras, el conjunto blanquiverde volvió a hincar la rodilla para desilusión de su fiel afición.

Adiós a la imbatibilidad

Otro de los aspectos importantes en los que el Córdoba CF estaba creciendo era en defensa. Los blanquiverdes cerraron el año pasado con cuatro porterías a cero consecutivas, en las que Carlos Marín con alguna que otra parada meritorio evitó males mayores. El Antequera, el Melilla, el Castellón y el Atlético Baleares se toparon el buen hacer defensivo de los cordobesistas.

El gol de Manuel Ángel antes de llegar a la media hora de juego en El Arcángel hizo que la racha de imbatibilidad de Carlos Marín se quedase en 449 minutos, por lo que se quedó lejos de la conseguida por el conjunto blanquiverde en 1970, que firmó un total de 652 minutos, según datos recogidos por La Liga en Números.

Los rivales se acercan

El hecho de no sumar ante el Real Madrid Castilla también supuso que los rivales se acercasen a los blanquiverdes. Eso sí, solo el Recreativo de Huelva y el propio filial blanco son los que más rédito sacaron. Los onubenses, quintos, se quedan a un punto de los de Iván Ania, mientras que el Intercity, próximo rival que pasa por El Arcángel, y el Antequera, ambos con 28 puntos, se quedan a cinco tras sus sendas igualadas. Aún así, los blanquiverdes tienen todavía margen ante los equipos que están fuera de la zona de play off, el mínimo objetivo de los cordobesistas para este curso.

Cambios sin agotar

No es la primera vez que sucede, pero una vez más Iván Ania no ha agotado todos los cambios. Ante el Real Madrid Castilla, el técnico de Oviedo solo hizo tres permutas, al dar entrada a Kuki Zalazar, Toril y Simo. Aunque estuvo mermado por las bajas de Adri Castellano, Calderón, Gudelj, Álex López y Álex Sala -no entró en la convocatoria-, el asturiano tenía más opciones en el banquillo, entre los que estaban varios jugadores de carácter ofensivo del filial cordobesista (Óscar Jiménez o Paco Fernández) o la experiencia de Recio para el centro del campo.

El Arcángel, expoliado

La victoria del Real Madrid Castilla supuso la tercera derrota de los blanquiverdes en El Arcángel, donde no perdían desde la cuarta jornada de Liga cuando lo hizo contra el Linares Deportivo. Antes el Ibiza también fue capaz de sacar los tres puntos del coliseo ribereño, que puso fin a una dinámica de seis citas sin perder con el revés ante el filial blanco.

Según datos de La Liga en Números, el Córdoba CF no abría un año con derrota desde 2019 cuando lo hizo ante el Gimástic de Tarragona (1-0). Además, no lo hacía en su propio feudo desde 2016 cuando cayó ante el Mirandés (1-2). Ambas citas fueron en la categoría de plata, a la que desea volver al término del presente curso.

Por otro lado, el revés ante el Real Madrid Castilla, que marcó el gol de la victoria en el tiempo de descuento, también supuso que los blanquiverdes cayesen en el alargue, un hecho que sucedió hace prácticamente un año cuando la Balompédica Linense del técnico cordobés Rafa Escobar se hizo con los tres puntos en juego.

Más allá de los datos, el Córdoba CF tiene todavía muchas jornadas por delante para mantener la calma y seguir por un camino que estaba dándole mucho rédito. El Intercity, el sábado 13 de enero, será el próximo rival que visite El Arcángel, cita en la que los de Iván Ania, que no deben fiarse del cuadro alicantino, puedan retomar la senda del triunfo.