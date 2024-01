El Córdoba CF y una hoja de ruta clara en este mercado invernal

El Córdoba CF tiene clara cuál es su hoja de ruta en este mercado invernal. Antonio Fernández Monterrubio, durante la recepción de los Reyes Magos en El Arcángel, reconoció que la entidad se centra en reforzar el plantel de Iván Ania en este mes de enero con un central y un atacante polivalente. "Esa es la idea", afirmó el consejero delegado cordobesista.

También hizo sus peticiones Antonio Fernández Monterrubio a Sus Majestades: "Le he pedido algunas cosas", bromeaba el directivo sevillano. Aún así, el CEO del Córdoba CF pidió que "se cumplan todos nuestros sueños, que todos los cordobesistas tenemos el mismo sueño. Ojalá se cumpla y traiga este año también mucha salud".

El año no arrancó en lo deportivo de la mejor manera tras el revés de los de Iván Ania ante el Real Madrid Castilla. "Evidentemente nos hubiese gustado empezar con una victoria", comentó Antonio Fernández Monterrubio. "Terminamos el año 2023 con el equipo con un nivel altísimo y compitiendo muy muy bien y con sensaciones muy buenas y ante el Real Madrid Castilla nos quedamos ahí. Ese ansía de ganar, porque este es un equipo ganador y que pelea todos los partidos, pues nos hizo perder el encuentro", señaló el consejero delegado cordobesista.

Tras diez jornadas sin perder, el Córdoba CF rompió su gran dinámica en El Arcángel, donde cosechaba su tercera derrota de esta temporada tras caer en los dos primeros encuentros ante el Ibiza y el Linares Deportivo. Por ello, Antonio Fernández Monterrubio, ante el buen momento con el que estaba el equipo, señaló que decían "de broma que dejábamos las navidades para el verano y que podíamos continuar porque el equipo estaba enchufado y sigue enchufado".

Pese a la derrota, el CEO del Córdoba CF le quitó hierro: "Es un partido en el que se dieron una serie de circunstancias que quizás no leímos bien y ese ansía de intentar ganar nos hizo…". "El empate dada las circunstancias de cómo se desarrolló el partido no era mal resultado", apuntó Antonio Fernández Monterrubio.

Ante esta derrota ante el filial del Real Madrid, el consejero delegado reconoció que para este periodo de fichajes de enero todo se mira "igual". "La planificación del mercado no se puede cambiar porque un partido sea bueno, malo o regular", apuntó Antonio Fernández Monterrubio. "Tampoco el partido nos dijo nada que no supiéramos o que no hubiéramos visto ya", señaló el directivo sevillano.

Con el equipo situado en la cuarta plaza, a diez puntos del liderato y con cinco de renta sobre el sexto clasificado, el Intercity, próximo rival que pasará el sábado 13 de enero por el estadio de El Arcángel, Antonio Fernández Monterrubio apuntó que "la planificación es la misma y ahora hay que esperar a ver cómo está el mercado, pues lo mismo nos puede hacer algún viraje".

Lo que sí dejó claro cuál es la idea que tiene el Córdoba CF para este mes de enero. Más allá de tener tranquilidad por el revés ante el Real Madrid Castilla, en las oficinas de El Arcángel se trabaja en firmar a un defensa central y también contratar a un atacante polivalente, que pueda jugar en el extremo y en la zona de ataque. "La idea que tenemos va en esa es la línea", manifestó el consejero delegado blanquiverde.

Con muchos días por delante para que se cierre este mercado invernal, el Córdoba CF cuenta con un remanente, como ya dijo el pasado verano Antonio Fernández Monterrubio, para firmar jugadores en este mes de enero. Eso sí, ahora mismo cuenta con tres fichas sub 23 tras la marcha en calidad de cedido de Christian Delgado al Numancia de Soria.

Por otro lado, las fichas de mayores de sub 23 están todas completas, por lo que habría que dar alguna baja para contratar a algún jugador con más experiencia. También habrá que esperar a la reunión que tengan con Dragi Gudelj, al que este pasado jueves se le pudo ver de nuevo por El Arcángel para animar a sus compañeros en el encuentro ante el Real Madrid Castilla.