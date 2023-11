Iván Ania, antes de recibir al Ceuta: "Estamos obligados a ganar cada día si queremos estar arriba"

El Córdoba CF trabaja de cara al compromiso ante un Ceuta que es "uno de los mejores equipos de la categoría y del Grupo 2", como indicó Iván Ania en la rueda de prensa previa al choque en El Arcángel de este domingo (12:00). "Afrontamos el encuentro con la intención de conseguir los tres puntos para seguir escalando en la clasificación", apuntó un técnico ovetense que busca la cuarta victoria seguida en el coliseo ribereño.

Tras el empate de la pasada jornada ante el Málaga, Iván Ania destacó que "lo peor fue el resultado" cosechado en La Rosaleda, pero "eso no nos debe debilitar sino que es una base para crecer". "Afrontamos un partido ante un rival complicado que quiere tener el balón y al que no lo espero a que venga a encerrarse como han hecho otros equipos", expuso el preparador asturiano sobre el Ceuta.

También aclaró que el cuadro de José Juan Romero es "un rival asociativo con mecanismos de inicio y laterales por dentro". "Tuvo un bache de resultados, con tres derrotas seguidas, pero es un rival de los mejores de la categoría y del grupo", reconoció Iván Ania sobre un Ceuta que volvió el pasado domingo a la senda del triunfo tras deshacerse en el Alfonso Murube del Real Murcia.

"Estamos obligados a ganar todos los días si queremos estar arriba", apuntó el técnico de un Córdoba CF que "no puede tener un día de relax porque llevamos déficit de los primeros partidos, en los que sumamos 3 puntos de 12". "Necesitamos sumar para estar en las posiciones altas", comentó el preparador ovetense sobre la necesidad de dar continuidad a la racha de tres citas sin perder seguidas.

Sobre el Ceuta, Iván Ania también expuso que es "un buen rival con un entrenador que tiene una idea definida". "Siempre es un equipo que propone y que intenta someter a los rivales. No tuvo fortuna de acertar, pero el día de Algeciras mereció otro resultado", indicó un preparador ovetense que espera "un partido complicado, como todos, pero éste especialmente".

"Después de Málaga, tenemos que utilizar ese partido como base para crecer porque hicimos bien las cosas, que nos de confianza pero sin relajarnos", expuso Iván Ania. Además, añadió que "no tenemos miedo a nadie y esperamos tener nuestra mejor versión" de cara al choque ante un Ceuta que tiene ahora mismo dos puntos más en su casillero que los blanquiverdes.

Sobre la falta de acierto en ataque, Ania señaló que "eso es entrenable. Más que la toma de decisión, fue la última ejecución. Una vez por fuerte o por llegar segundo tarde, lo importante es que se generó. Es entrenable y mejorable". "En la primera parte no tuvimos más ocasiones que en la segunda, pero ellos intentaron desordenar partido y no fuimos tan dominadores, pero al espacio le generamos peligro en transición y tuvimos muchas llegadas", reconoció el asturiano.

"Nos faltó acierto, cierto, pero estaría preocupado si no generamos. Una vez que generas, los goles son cuestiones de racha. Lo importante es generar y que el equipo se vea que tenga alternativas", apuntó Iván Ania sobre las ocasiones desaprovechadas en La Rosaleda ante el Málaga.

Cuestionado por la baja de Diarra, Iván Ania destacó que es "un jugador importante por su capacidad técnica, entendimiento de juego y su capacidad física". "Cuando resto de jugadores bajan, físicamente a él no le nota y es cuando se nota su poderío físico al final", resaltó el preparador asturiano sobre la ausencia del pivote de Malí.

Preguntado por el ambiente de cara al choque del domingo, Ania apuntó que "es el primer día por la mañana. Es buen horario de fútbol. Quizás no en otras categorías, pero sí en Primera RFEF. Es un horario que nos gusta y espero que nos adaptemos bien a él". "Habrá buen ambiente y gente contenta más allá del resultado de Málaga porque vio a un equipo valiente y con personalidad. Los aficionados se identificaron con lo que vieron y esperamos dar esa versión", reconoció el asturiano.

Aprovechar lo que necesitamos para ese partido

Por último, el preparador del Córdoba CF destacó los cambios en el once inicial, en los que intenta "aprovechar lo que necesitamos para ese partido". "Depende de sus centrales, de cómo presionen e intentando ser lo más justo y los momentos de forma de cada jugador", señaló Ania. Además, apuntó que está "teniendo la suerte de que es complicado hacer alineación".

"Hay equipos que solamente tienen 11 jugadores y es complicado porque tiene que meter uno del banquillo y sabes que el que entre no tiene mismo nivel, pero aquí eso no sucede porque tenemos una plantilla compensada, con buen nivel, y juegue quien juegue garantías de que se hará bien", reconoció el técnico asturiano, que puso como ejemplo el caso de Toril, que marcó ante el Recre y era "importante darle confianza en el once y por eso le dimos esa continuidad".

También explicó que Recio puede ser "titular" ante el Ceuta. "En Málaga me planteé que fuese titular no solo porque nos aportar futbolísticamente, sino porque era un partido especial para él", reconoció un Iván Ania que señaló que "él está preparado" para jugar de inicio.