Iván Ania, antes de visitar al Barcelona Atlètic: "Será una eliminatoria igualada y posiblemente se decida en la vuelta"

Iván Ania es consciente de que el Córdoba CF afronta un duelo exigente y complicado ante el Barcelona Atlètic, en la que será la última batalla a doble partido para conseguir el ascenso. Como no podía ser de otra manera, el último escollo será el más complicado, pero los blanquiverdes afrontan la eliminatoria ante el filial azulgrana sin complejos, pese a ser conscientes de que se medirán a un rival de "mucho talento", por lo que el escenario ideal de partido sería de mínimos y con resultados cortos.

"Ellos son un equipo potente y seguro que si preguntas en el otro lado piensan igual de nosotros. Es una eliminatoria igualada. Se da la casualidad que al final llegamos a estas finales los segundos y los terceros de ambos grupos, y eso quiere decir algo. Cuando consigues esos puestos es porque nadie te regaló nada. La eliminatoria será igualada y posiblemente se decida en la vuelta", apuntó Iván Ania en su primera respuesta sobre la visión que tiene de esta final del play off de ascenso.

El factor clave de la posesión ante el Barça Atlètic

En cuanto al estilo, Ania tiene claro que son "dos equipos que proponemos, que queremos someter al rival con el balón, cada uno con sus características, pero dos muy buenos equipos". Y por eso precisamente espera un equilibrio de fuerzas: "Creo que va a ser un partido igualado, con dominio alterno. Habrá momentos para ellos y también para nosotros. El que más cerca estará de la victoria es que el más se parezca a sí mismo, a lo demostrado durante la temporada. Somos dos equipos parecidos en cuanto a la intención, no en cuanto al sistema, pero sí en la intención de someter a los rivales. El que sea capaz de quitarle el balón al otro tendrá mucha ventaja. Considero que la eliminatoria se decidirá en la vuelta".

Pese a las precauciones a tener ante un rival de la entidad del Barça Atlètic, Ania tiene claro que irán a Barcelona "a ganar". "Sabemos que con dos empates ascenderíamos, pero nuestro pensamiento no está ni mucho menos en esa situación. No vamos a pensar en esa ventaja, por lo menos en el partido de ida, y en el de vuelta vamos a salir a ganar igualmente", añadió.

El Barça Atlètic, un equipo con "mucho talento"

Cuestionado por el Barcelona Atlètic, Ania resaltó que tienen "mucho talento, mucha juventud". "Tienen atacantes muy rápidos. Quizás el que más nombre tiene de los que van a jugar es Héctor Fort, porque ha debutado en el primer equipo. Es un equipo con muchísimo talento y un ADN muy Barça en cuanto a la propuesta. Tienen muchas variantes y es un equipo difícil para el rival. Hay que apretarles bien porque si vas desajustado ellos salen. Quizás el jugador que no conocía tanto, aunque lo vi el año pasado en el Sabadell, es Pau Víctor, no tanto por los goles como por la influencia que tiene en el equipo", analizó el asturiano.

Por ello, el técnico del Córdoba CF tiene claro el planteamiento que más le conviene a su equipo. "Entrar al golpe contra el Barça B es una moneda al aire. Cuanto más talento tienes, en el desorden eres más ganador. En un partido ordenado, es más fácil solventar ciertas situaciones. Ante el Ibiza solucionaron la eliminatoria en diez minutos. Hicieron el 1-2 antes del descanso y fue clave, por eso hay que saber manejar los momentos. Luego ya fue gol, saque de centro, gol y saque de centro. Un intercambio de golpes en este tipo de eliminatorias no es habitual ni creo que sea positivo. Más ante este tipo de equipos que, si algo tienen, es talento. Posiblemente la eliminatoria la vaya a ganar un bloque, pero también la puede decidir una individualidad", apuntó Ania.

Para el ovetense, es importante tener presente que "son partidos de 180 minutos, con la primera parte en Barcelona y la segunda en Córdoba" por lo que "ni un gol a favor ni un gol en contra te puede hacer perder el Norte ni irte loco al ataque o meterte atrás". "Son partidos muy largos y posiblemente el que más cerca esté de ascender es el que se mantenga fiel a sus ideas y el que menos cosas modifique en estos dos encuentros. Ojalá mantengamos esa personalidad", deseó.

Cuestionado por la versión de su equipo en el play off y la dificultad de dar la mejor cara cuando hay tanto en juego, Ania se mostró comprensivo con esa situación. "Hay que gestionar muchas cosas que normalmente en liga no pasan. En liga los partidos no son eliminatorias pero ahora te lo juegas todo a una carta. Y eso hay que saber gestionarlo. Yo soy partidario de no vivir mucho el partido durante la semana, porque eso te produce un desgaste muy grande. El resto prefiero darle normalidad. Todas esas situaciones excepcionales hay que saber gestionarlas", explicó.

El calor de la afición del Córdoba CF

Al técnico se le preguntó también por la afición y su movilización para apoyar al equipo, algo de lo que se mostró agradecido. "Hemos venido a entrenar por las mañanas y la entrada estaba llena de gente. Para nosotros es una responsabilidad, pero una responsabilidad bonita. El saber que puedes hacer feliz a tanta gente. Tenemos en la cabeza solo cosas bonitas y ojalá que podamos celebrar el ansiado ascenso. Ha sido un camino largo y duro, pero la trayectoria del equipo tiene mucho mérito. Nos falta el último paso y ojalá que lo podamos conseguir, porque haríamos felices a mucha gente, incluso fuera de Córdoba y de Andalucía", apuntó.