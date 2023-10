Iván Ania, sobre su regreso a Algeciras: "Me da exactamente igual el recibimiento"

El entrenador del Córdoba CF, Iván Ania, regresa este sábado al Nuevo Mirador para enfrentarse al Algeciras, el que fuera su equipo durante las últimas dos temporadas. Después de algún que otro desencuentro con los aficionados algeciristas y de su salida este verano del club rojiblanco, el técnico asturiano vuelve a un feudo donde su antigua afición parece que le prepara un recibimiento hostil, algo que dejó claro que no le importa en absoluto, pues prefiere centrarse en lo que es el partido en sí.

"Si te soy sincero, me da exactamente igual el recibimiento", aseguró Ania en rueda de prensa al ser preguntado por lo que espera encontrarse en Algeciras. "Habrá gente que quedase satisfecha con mi trabajo y gente que no. Me han llegado cosas de que están preparando un recibimiento hostil. Me da igual, por eso lo digo. Yo no juego, los que juegan son los jugadores", añadió el ahora técnico del conjunto blanquiverde.

Eso sí, Ania no escondió que para él se trata de "un partido especial". "He estado allí dos temporadas y hemos vivido juntos muchas cosas, una primera temporada bastante buena y una segunda muy difícil, en la que sufrimos en los puestos de abajo y nos salvamos en la última jornada", explicó.

Es por ello que su grado de conocimiento sobre el equipo rival es elevado, aunque eso tiene una contrapartida que el propio Iván Ania señaló. "Conozco jugadores, aunque ya no quedan muchos. Me gusta saber de los rivales, llegar con información, pero eso no me garantiza nada. Ellos también me conocen a mí bien", reconoció.