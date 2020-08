Isaac Becerra y la importancia de una meta segura

Issac Becerra se incorporó algunos días después que sus compañeros a los entrenamientos del Córdoba CF al dar positivo por covid. Ahora se esfuerza en el stage del equipo en Torrox por coger la mejor forma posible para ser garantía de una meta segura. "Tras el obligado parón me encuentro bastante bien, he trabajado mucho para llegar en las mejores condiciones tanto a nivel físico como de portería y creo que estoy bastante bien, es normal que falte coger un poquito el punto y el tono ese de competición que te falta, pero en lineas generales me veo bastante bien", asevera.

Ya integrado con el equipo a fondo en tierras malagueñas considera que "volver a los entrenamientos se hace un poco extraño después de tantos meses de no tocar un balón en condiciones normales, como lo solemos hacer", para asegurar que "la verdad es que estamos tranquilos, lo hemos disfrutado, hemos llegado con mucha ilusión y ganas y sobre todo con muchas ganas de pisar el verde que es donde de verdad nos desenvolvemos y donde tenemos que hacer nuestro trabajo", asevera.

El cancerbero blanquiverde considera que las sensaciones que se viven en la pretemporada están siendo buenas. "Creo que esto ayuda a hacer cohesión de grupo, a meter a los compañeros nuevos que están firmando en la dinámica de grupo y a coger ritmo para llegar a la competición, si es que nos ponen fecha de inicio, y estamos mejor preparados".

Cuestionado sobre su relación con Edu Frías, con quien está llamado a competir el puesto en la portería en la temporada 2020-2021 como ya lo compitió en la 2019-2010, defiende que "nuestra relación es buenísima. Edu es un chaval formidable, un buen compañero, el año pasado ya se vio y demostró que me ayudaba en todo lo que podía desde fuera; yo estoy para ayudarle a él y a los compañeros del filial y para que ellos me ayuden a mi".

Respecto a los porteros jóvenes que se han incorporado en la pretemporada insiste en que le han sorprendido, que están mostrando un buen nivel, y "aquí estamos para ayudarles, para que mejoren y para que sean los futuros porteros del Córdoba Club de Fútbol; para eso están".

Mientras que sobre el entrenador del equipo, Juan Sabas, defiende que "para el poco tiempo que llevamos con él, tengo buenas sensaciones, tiene bastante claro lo que quiere del equipo, quiere que el equipo esté junto y que no cometamos errores atrás y eso es lo que intentamos, trabajar en esa linea".