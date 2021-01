Gol de Willy, sinónimo de victoria para el Córdoba CF

Willy Ledesma se ha acostumbrado a dar alegrías al Córdoba CF desde que Pablo Alfaro se sienta en su banquillo. El delantero de Torremejía sumó ante el Lorca su cuarto gol de la temporada (tercero en liga) y se marchó con la satisfacción de dar el triunfo a su equipo, algo que ha logrado cada vez que ha visto puerta el punta extremeño.

En ese martilló pilón en que Alfaro está convirtiendo al Córdoba, la defensa es la encargada de proteger el arco propio y Willy está siendo el ejecutor. No es casualidad que el equipo sume ya seis partidos sin encajar gol, como tampoco lo es que el punta haya explotado en la faceta goleadora, justo en el momento en el que más continuidad y confianza ha encontrado desde que aterrizó en El Arcángel el curso pasado en el mercado invernal.

El cambio en el banquillo ha venido bien al ariete extremeño, que a los tres puntos en Lorca suma los conseguidos en Murcia con otro gol suyo, y el pase copero que propició con su gol ante el Getafe. A esos tres tantos hay que sumar el primer que hizo en el presente ejercicio, en la victoria 1-3 de su equipo ante el Yeclano Deportivo. Cuatro goles y cuatro triunfos de su equipo. Un delantero convertido en auténtico talismán para los blanquiverdes.

Tras el partido en Lorca, el de Torremejía reconoció marcharse "muy contento por la victoria" así como por "dejar la portería a cero otra vez". "Eso nos hace crecer. En la segunda vuelta cuesta mucho ganar un partido, pero creo que el equipo ha sido un martillo pilón y al final se ha decantado de nuestro lado porque hemos insistido desde el minuto 1", añadió el delantero.

Willy, en plena racha goleadora gracias a la confianza que su entrenador ha puesto en él, tiene claro que no es momento de pensar en los resultados de los rivales. "Nos tenemos que mirar a nosotros mismos. No hemos hecho una primera vuelta buena y si nosotros hacemos las cosas bien vamos a estar arriba", apuntó el ariete cuestionado por la derrota del UCAM Murcia ante el Sevilla Atlético, que acerca al Córdoba a la cabeza del subgrupo.

A esa confianza mostrada por su entrenador, Willy ha respondido con su mejor cara, goles y trabajo para el equipo. "Estoy muy contento por cómo me están saliendo las cosas, he trabajado para que los frutos lleguen en el campo y ahora toca seguir, con los pies en el suelo", comentó al respecto el punta blanquiverde, que ya mira hacia la Copa del Rey, el próximo reto: "Ahora tenemos que pensar en un partido bonito como el de la Real, que es una pena que no pueda ir la gente, pero nosotros saldremos a por el partido, es un partido para disfrutar".