German Crespo: "Los jugadores han llegado con una ilusión tremenda y la predisposición es máxima"

Se acercan los primeros test de pretemporada para un Córdoba CF que busca estrenarse en Primera Federación de la mejor manera. La primera prueba es uno de los huesos fuertes del verano, pues el Granada visita El Arcángel este martes (20:30). Un encuentro para el que Germán Crespo, pese a que sus jugadores llevan entrenando poco más de una semana, ve al equipo "muy bien".

"Se ve que los jugadores han llegado con una ilusión tremenda y la gente nueva, con ganas de sumar a lo que ya había, la predisposición es máxima. Estamos con dobles sesiones, intentando inculcar todos los conceptos y que asimilen lo antes posible todo lo que hemos trabajado, pues los que siguen de la temporada anterior lo tienen más o menos cogido y hay jugadores nuevos que en tan pocos días tienen bien asimilados esos conceptos", añadió el técnico nazarí.

Precisamente, con el trabajo de esas siete incorporaciones confirmadas hasta ahora por el Córdoba como son José Manuel Calderón, Christian Carracedo, Ramón Bueno, Kike Márquez, Jorge Moreno, Joussouf Diarra y Sergio Benito, el propio Germán Crespo se mostró muy satisfecho: "Cuando firmas a gente de calidad, sabes lo que te pueden dar. Desde el primer día se les ve muy concentrados y metidos en las sesiones y eso facilita el trabajo del cuerpo técnico", afirmó.

Eso sí, de esos fichajes, puede que Calderón no se estrene todavía en el primer amistoso de pretemporada, ya que en la última sesión de entrenamiento no se entrenó por unas molestias musculares, al igual que sus compañeros Ekaitz Jiménez y José Alonso. Los dos laterales izquierdos, como confirmó el técnico granadino, están "lesionados, pues arrastran molestias de la temporada pasada". Eso les obliga a "no querer arriesgarlos a perderlos por más tiempo", algo que también harán con José Alonso, pues presenta molestias en el cuádriceps. "La pretemporada va a ser dura con dobles sesiones y esas sobrecargas las vamos a tener", aseguró el entrenador quitándole importancia a esas dolencias físicas.

Pese a estas posibles bajas para el primer test de pretemporada, Germán Crespo admitió estar motivado por recibir en El Arcángel al Granada: "Me voy a enfrentar al equipo donde he vivido toda mi carrera. Con cinco años entré en el club hasta mi salida cuando me pasó la lesión. El club me lo ha dado todo, sobre todo como jugador y he tenido oportunidad de ser entrenador del primer equipo en un ascenso a Segunda B. Estoy contento porque me voy a enfrentar al club de mi ciudad en nuestro estadio, con nuestra afición y su ilusión, pero, aunque va a ser especial, no deja de ser un partido de pretemporada con apenas ocho sesiones de trabajo y vamos a intentar llevar a cabo los conceptos trabajados", precisó.

Quien todavía no estará disponible para ese partido es el que, salvo que salte la sorpresa, será el último fichaje del cuadro cordobesista: Cedric Teguia. A falta de que lo confirme el club, el extremo será la octava incorporación del equipo y Germán Crespo lo recibe con los brazos abiertos, pues destacó de él que es "vertical, desequilibrante y potente", unas "características que se buscan", por lo que el técnico espera "que se cierren los flecos y se incorpore cuanto antes".

"Es un jugador conocido y que ya ha tenido la suerte de estar en categorías superiores. Es verdad que, pese a su juventud, llegó muy rápido a Segunda División, pero eso demuestra las condiciones que tiene. Este último año no le han salido las cosas todo lo bien que esperaba, sobre todo a su equipo, pero llega con la ilusión de venir a un equipo y una ciudad que le pueden servir para crecer como jugador", finalizó el entrenador del Córdoba CF.