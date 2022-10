Germán Crespo: "Tantas veces he acertado que si me equivoco alguna vez tengo que aceptarlo"

El Córdoba CF cayó derrotado ante el Sanse (0-1) en El Arcángel en la sexta jornada tras haber ganado los cinco primeros encuentros de esta Primera Federación. Un tropiezo inesperado que rompe con la espectacular dinámica que atravesaban los blanquiverdes, aunque, como señaló Germán crespo en la rueda de prensa posterior al choque, sabían "que la derrota podía llegar en cualquier momento" y que "duele porque ha llegado en los minutos finales".

"En la primera parte hemos tenido algo más de claridad en campo contrario con dos ocasiones claras de Kike Márquez y el rechace de Miguel de las Cuevas. Hemos jugado en campo contrario con superioridades por banda, pero en la segunda parte, con el marcador empatado, nos hemos precipitado teniendo muchas pérdidas", analizó el técnico cordobesista, quien añadió que los equipos estudian al Córdoba CF y el Sanse les salió "con sus líneas juntas" y dejando "menos espacios".

Para Germán Crespo, su equipo hubiese conseguido la victoria si hubiese "abierto el marcador antes", y puso como ejemplo de nuevo las ocasiones de Kike y De las Cuevas, que si entran, "te pones por delante y la cosa cambia". También recordó el gol anulado a Sergio Benito por un fuera de juego muy polémico, aunque admitió que fue "muy justo", por lo que no puede opinar "hasta verlo por la televisión".

Eso sí, Germán Crespo fue sincero y no dudó en hacerse responsable de la derrota, aunque defendió su planteamiento inicial: "Siempre que se pierde la culpa es mía. En la primera parte hemos estado mejor, hemos tenido ocasiones claras y ellos solo han tenido algunas acciones en los minutos finales del primer tiempo. Tantas veces he acertado que si me equivoco alguna vez tengo que aceptarlo", precisó el granadino, que añadió que buscaban "tener más llegada por banda" con la composición del centro del campo formado por Diarra, Kike Márquez y De las Cuevas, un experimento que acabó cambiando en la segunda mitad.

"Hay que ver y probar cosas, si no tienes la suerte de adelantarte, el partido se va trabando cada vez más, y, de hecho, hemos tenido las más claras con Miguel y Kike en el campo", recordó el técnico del Córdoba CF para justificar su planteamiento que finalmente se vio superado por "un equipo plantado con dos líneas atrás" y que acabó haciendo el único gol del partido en los último minutos. Justo ese tanto en contra fue "lo que menos gustó" a un Germán Crespo que entendía que el tanto llegara en una contra, pero no "desde un saque de banda", pues "había que estar más concentrados".

Por último, en entrenador del Córdoba CF hizo hincapié que esta derrota servirá para que "a partir de esta semana se valoren más las primeras cinco jornadas", en las que lograron cinco triunfos seguidos. De hecho, sobre esta jornada recordó que "el Dépor perdió en casa", que "el Castilla llegaba con una buena racha y perdió ante el Alcorcón" y "que todas las semanas va a haber sorpresas". "Queda un mundo y son muchos partidos, los equipos de arriba nos vamos a ir dejando puntos, pero lo importantes es salir bien de la primera derrota y vamos con la idea de que solo dure una semana", concluyó.