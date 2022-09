Germán Crespo: "En el momento en el que te relajas, te puedes encontrar con la sorpresa"

El Córdoba CF quiere continuar con su excelso inicio en esta competición liguera 22-23 y para ello busca una nueva victoria ante su próximo rival, el Sanse (El Arcángel, 19:00). Un encuentro que se disputa este domingo y que el cuadro madrileño ha comparado con el duelo de la popular historia entre David y Goliat, en el que el rival a priori más débil (representado como el Sanse), vence al más fuerte (que en esta caso es el cuadro blanquiverde).

Un cartel de presentación que Germán Crespo vio normal porque "cada equipo va a querer quitarse presión cuando se enfrente al Córdoba y no hay que darle mas importancia". Y es que, como señaló el granadino en la rueda de prensa previa al encuentro, "si el equipo sigue en esta línea, el respeto por parte de los demás equipos lo va a tener". "Sabemos que en nuestro estadio somos un equipo fuerte y vamos a intentar seguir en esa línea, sumando de tres en tres y seguir alargando los números que tenemos porque es bueno que los equipos sepan que cuando vienen aquí, van a tener un partido complicado", añadió el entrenador.

Una idea de "respetar a todos los equipos" en la que Germán Crespo incidió, ya que considera que "cualquiera de abajo de la clasificación puede ganar y sacar puntos tanto en su casa como fuera" poniendo de ejemplo la victoria de un Ceuta que todavía no había puntuado hasta la semana pasada en el campo del Rayo Majadahonda (1-2). "Los jugadores saben que esta categoría es complicada y cualquier equipo te puede ganar", continuó.

Por eso, ante el Sanse, el entrenador del Córdoba CF aseguró que no se quiere confiar, pues "es un equipo que empezó bien y que fue capaz de ganar en un campo complicada como el del Celta B. En las últimas jornadas no están sacando resultados, pero han tenido rivales de la parte alta como el Castilla y el San Fernando", señaló, a lo que añadió que no saben lo que van a encontrar enfrente porque han visto "diferentes planteamientos" de ellos en las cinco jornadas transcurridas hasta el momento.

Sobre el Sanse, lo que confirmó Germán Crespo es que "es un equipo que anda muy bien en las transiciones cuando juega en bloque bajo, con velocidad e intentando los contraataques por banda. Tiene planteamientos donde el equipo ha sido ofensivo y si vienen aquí así, tendremos que tener cuidado. Nosotros trabajamos para todo lo que podemos encontrarnos en el partido", precisó el granadino sobre su próximo rival.

"Si decíamos que el año pasado era complicado sumar de tres en tres cada semana, imagínate en esta competición tan complicada, pero ahora mismo tenemos que aprovechar la actitud de los jugadores y alargar esta dinámica", destacó un Germán Crespo que deseó "conseguir esa sexta victoria consecutiva" en un partido que cambió su horario de 16:00 a las 19:00 finalmente porque "beneficiaba a los dos equipos", tanto por el calor como para el Sanse "económicamente".

Sobre las posibles rotaciones en el once, el entrenador blanquiverde quiso hablar a cerca de la no convocatoria de Felipe Ramos en el duelo de la semana pasada, que fue "por una cuestión personal de estudios, pues tuvo que viajar a Madrid". En su lugar, a León acudió Pablo Picón, quien "está haciendo un trabajo muy bueno". "Aquí tienen que estar todos preparados porque a todos les llegará la oportunidad. Deportivamente me ha tocado la lotería porque elija al jugador que elija, me va a dar el 200%, añadió el granadino.

Por último, el técnico del Córdoba CF indicó que Ekaitz Jiménez "es la única baja" para enfrentarse al Sanse, pues "están todos al 100%". Con el lateral vasco no quieren "alargar más el tema" y la intención, como explicó Germán Crespo, es de que se incorpore la semana que viene con el grupo: "Queremos ver hasta dónde puede llegar y si está bien, darle continuidad y si tiene molestias, valorar otras cosas, porque él tiene buenas sensaciones, pero no es lo mismo el trabajo individual que con el grupo", concluyó.