Carlos Marín: "Estamos todos alerta, la rotación puede llegar en cualquier momento"

Carlos Marín es uno de los intocables en el Córdoba CF, aunque eso no hace que baje el pistón. El portero almeriense ha disputado como titular hasta la fecha los cincos encuentros que ha jugado su equipo, algo que solo pueden decir Calderón, Gudelj y Carracedo, además de él. Pese a ello, Marín aseguró que todos están "alerta", conscientes de que Germán Crespo puede cambiar sus planes cualquier semana, por lo que la competencia en el equipo es máxima.

Con todo, el meta está afianzado y ofreciendo un rendimiento sobresaliente en este arranque de liga, algo que él también achaca a la buena labor de sus compañeros a la hora de defender. "Los mismos atacantes están haciendo un buen trabajo en la presión, los medios y los defensas también. Todo el equipo está implicado en todas las facetas del juego, cuando se ataca todos los hacemos y defendiendo igual. El Córdoba CF destaca porque cumple todos los registros", aseguró.

Otra de las claves que Marín señaló para ese buen inicio del CCF es que "el equipo sabe perfectamente a lo que juega". "Tiene las ideas de juego muy asimiladas y nos conocemos bien. Sabemos las cualidades de los compañeros", añadió.

Y una de esas cualidades es la fortaleza en casa, tanto que el equipo blanquiverde parece prácticamente imbatible en su feudo, algo que Carlos Marín reconoce que en el vestuario se siente. "Sí, es cierto que cuando jugamos en El Arcángel, con nuestra gente, la confianza está al 100%. Nos sentimos cómodos y los rivales eso lo sienten, se les hace el partido largo. Pero aún así, tendremos que hacer las cosas bien desde el principio porque cualquier equipo nos puede complicar el partido", avisó el arquero, consciente de que la liga no permite semanas de relajación.

Al joven meta del CCF se le cuestionó también por su progresión desde que aterrizó en la entidad el curso pasado, algo que él mismo nota y que achaca a la confianza de los técnicos: "Los jugadores crecemos con la confianza y los minutos y claro que siento esa progresión. El jugar cada domingo es lo que te hace mejorar".

Una mejoría que está llevando al portero incluso a ser importante en la construcción del ataque de su equipo, con participación directa en las jugadas de gol. "Asistencias como tal sé que di una, a Willy el año pasado contra el San Fernando, y este año el balón en largo del otro día. Esa es nuestra idea de juego, si podemos salir con el balón desde atrás lo hacemos y, si no, jugamos en largo. Tenemos alternativas", valoró el almeriense.

Sin confianzas ante el Sanse

Su condición de intocable en el equipo es algo que Carlos Marín agradece, pero sin perder de vista que las rotaciones puedes afectar algún día a la portería. "Germán ha demostrado que todos tenemos que estar preparados, porque igual llega el partido, da el once inicial, y ni el portero está a salvo. Estamos todos alerta, la rotación puede llegar en cualquier momento. Yo de momento estoy jugando y me siento un afortunado por ello, porque el míster está rotando en todas las posiciones y sé que me puede tocar. Además, mis compañeros están trabajando a un nivel espectacular y nos estamos exigiendo el uno al otro, que al final es bueno para el grupo", apuntó en ese sentido.

El meta se refirió también al duelo del domingo ante el Sanse, un equipo que llegará a El Arcángel con perfil bajo, pero del que no se fían en el vestuario. "Ya hemos visto hoy un vídeo de análisis, para ver cómo afrontaremos el partido. Nosotros, sea el Sanse o el Deportivo de la Coruña, lo vamos a afrontar desde la humildad. Son tres puntos igual este partido o contra otro rival. Así que lo que miramos es el sumar de tres en tres", aseguró.