Alberto Ródenas: "El Córdoba CF es un club grande, hecho para estar arriba"

Alberto Ródenas regresa este domingo a El Arcángel, feudo que fue su casa durante unos meses en el tramo final de la temporada 2020-21, enrolado en las filas del Sanse. El joven delantero alicantino (Petrer, 1998) trata de hacerse un hueco en el equipo madrileño en una categoría exigente como la Primera Federación después de haber brillado en el Avilés en Segunda RFEF, dejando atrás su breve paso por el Córdoba CF, una etapa que reconoce que fue "corta y complicada" para un chico joven que se encontró un club con excesivas urgencias y en una dinámica muy negativa.

-Vuelve a Córdoba este domingo y, aunque solo estuvo por aquí unos meses, supongo que no es un partido más.

-No, por supuesto. Volver a un sitio en el que has jugado, y más siendo un equipo como el Córdoba CF, que se queda grabado, siempre es un partido especial.

-¿Cómo recuerda aquella media temporada en el Córdoba CF?

-Fue una etapa corta y complicada. Pero de esas situaciones que no salen como a uno le gustaría, siempre sales reforzado y aprendes mucho.

-¿Le cogió quizás muy joven la oportunidad de fichar por un club con tantas urgencias?

-Yo soy una persona exigente y siempre me exijo lo máximo, aunque sí que es verdad que llegué al Córdoba CF después de una etapa de no participar mucho. Estuve en el Atlético de Madrid B y no tuve mucho protagonismo. Y llegar a un club en la situación en la que estaba el Córdoba, necesitado de tirar para arriba, y además que no salían las cosas, la verdad es que fue complicado.

-¿Cómo se explica que aquel equipo terminara descendiendo?

-No sabría decirte un motivo, la verdad. El fútbol tiene rachas, momentos, y no sé porqué aquel equipo no funcionó. Había muy buena plantilla. No sé si es que no salieron las cosas o es que no supimos llevar la situación de exigencia. Pero está claro que nadie salió contento de aquella temporada.

-Al menos se llevaría un buen aprendizaje de todo lo que sucedió.

-La verdad es que sí, son situaciones que te ayudan mucho a crecer y te hacen aprender. Al final, lo que te queda sobre todo es el recuerdo del club y de la gente de allí, y eso fue muy bonito.

-¿Le sorprende ver ahora, año y medio después, al Córdoba CF tan destacado?

-No me sorprende que estén ahí. El Córdoba CF es un club grande, hecho para estar arriba. Sinceramente, donde está ahora es donde debe de estar.

-¿Qué impresión le dejó el proyecto de Infinity?

-Era un proyecto muy ambicioso y lo sigue siendo, como se puede ver. Ellos buscaban un cambio para que las cosas fuesen a mejor, pero en aquel momento los resultados no salieron y fue una pena. Ahora la situación es totalmente distinta.

-Usted se marchó después al Avilés y volvió a hacer goles, recuperó protagonismo.

-Sí, la verdad es que necesitaba un año así. Llegar a un club en el que me sintiera importante y más futbolista. Es verdad que el año en lo colectivo no salió del todo cómo nos hubiese gustado por el proyecto que tenía el club, pero en lo individual sí que tuve una buena temporada.

-Los 12 goles que hizo le sirvieron para dar el salto a la Primera Federación. ¿Le está pareciendo tan exigente como esperaba esta categoría?

-Sí, es una categoría más exigente de lo que parece. Hay muchos equipos históricos buscando ese salto a Segunda División y cada partido es complicado.

-Ahora vienen a El Arcángel, quizás el campo más difícil que se van a encontrar.

-Sabemos que será un partido complicado, pero vamos con todas las ganas del mundo, a intentar hacer el mejor partido que podamos y con la intención de sacar puntos.

-¿Cree que hay forma de forma de hacerle daño a este Córdoba CF?

-Lo bueno que tiene el Córdoba es que su plantilla es muy completa y competitiva. Todos van a una y entienden el estilo de juego, tienen muy asimilada la idea del míster. Nosotros tenemos que centrarnos en competir, que es lo que mejor se nos da, y si lo conseguimos creo que podemos hacer un buen partido allí.

-¿Qué Sanse debemos esperar este domingo?

-Somos un equipo competitivo, luchador y que pelea cada balón. Esa es nuestra seña de identidad, el no dar un balón por perdido y mantener la tensión siempre. Con esa idea vamos a El Arcángel.