Germán Crespo, sobre el futuro de Puga en el Córdoba CF: "Para mí, lo están confundiendo"

Una vez que el Córdoba CF tiene ya más que asumido, consumado y celebrado su ascenso a Primera RFEF, en las semanas que faltan para finalizar la temporada el foco de interés está más puesto en el futuro que en los encuentros que los de Germán Crespo tienen que afrontar en este tramo final. Sin dejar de lado el duelo ante el Panadería Pulido del domingo, el técnico no esquivó las preguntas sobre el futuro de varios jugadores, en especial de un Carlos Puga al que dejó un mensaje claro.

"Para mí lo están confundiendo", aseguró el entrenador granadino sin rodeos, cuestionado por esa situación en la que un jugador con un año más de contrato parece más en el camino de abandonar la entidad que en el de seguir. "Tampoco entro de pleno en su caso pero es un jugador que tiene contrato. No sé si será cierto que tiene ofertas del Barcelona o los equipos que se comentan. Habrá que ver luego las ofertas que tiene. Él vino por mí, cuando yo firmé en el filial, y creo que el Córdoba se lo ha dado todo. Entiendo y sé que la gente cercana a él valora eso, pero creo que lo están confundiendo desde fuera un poco", añadió Germán Crespo.

El técnico no escondió que se trata de una situación incómoda, pero sí dejó claro que en lo deportivo seguirá contando con el jugador sin influir su situación en la entidad. "A mí no me va a influir, es un jugador nuestro. Ha tenido una lesión importante y es cierto que vamos sin laterales, pero el campo es complicado por el estado del césped y no vamos a arriesgar. Es un jugador del Córdoba, con contrato, y lo mismo que hemos hecho con Miguel de las Cuevas o con Ekaitz, tenemos que ir con tranquilidad. Si tengo que contar con él, en lo deportivo me ha dado mucho", explicó Germán al ser cuestionado por la presencia de Puga ante el Panadería Pulido.

Crespo habló con naturalidad de esa situación extraña en la que la plantilla anda definiendo su futuro mientras la competición sigue en marcha. "En las últimas jornadas, sobre todo por cómo se ha dado este año con el trabajo ya hecho, es normal y en todos los equipos se mueven esas cosas. Eso lo maneja la dirección deportiva, aunque estamos en contacto a diario con ellos. Todavía quedan dos semanas para competir y a partir del último partido sí entraremos de fondo a empezar a trabajar en la siguiente temporada", precisó.

Lo que sí aseguró el granadino es que la motivación no bajará en estas semanas y que tanto él como sus jugadores quieren seguir ganando. "Los números que está haciendo el equipo son una motivación para los jugadores. En la parte de arriba hay varios jugadores que pueden ser el máximo goleador de la competición y del equipo y esa motivación la tienen. Y los que no pueden pelear por eso, lo hacen por terminar jugando y compitiendo. Los que vayan a estar el año que viene querrán demostrar que no nos hemos equivocado y los que no vayan a seguir querrán jugar hasta el final", apuntó el preparador blanquiverde.

Esa competición sigue para el Córdoba CF este domingo ante el Panadería Pulido San Mateo, al que el técnico guarda recelos, principalmente, por el césped que se encontrarán en la Vega de San Mateo. "Vamos a visitar un campo que es como los que más trabajo nos ha costado sacar puntos. Hemos ido sacando esos partidos pero muchas veces sin sumar de tres en tres y esa es la motivación que llevamos, el poder sumar fuera de casa, en un campo de césped artificial y en la isla, donde no lo hemos hecho durante todo el año", explicó.

Crespo espera un rival que, aunque ya descendido, llegará motivado por jugar ante el líder: "Para ese club creo que ha sido un premio el poder competir en Segunda RFEF. No han podido mantener la categoría pero para un club humilde era un premio el jugar en esta categoría y todos los equipos le quieren ganar al Córdoba. Imagínate lo que sería para ellos el poder ganarnos. Tendrán motivación. Cuando has descendido de categoría no se trabaja lo mismo, pero va a su campo el líder y todo el mundo quiere agradar contra el Córdoba".

El único objetivo es ganar

Además, avisó de sus intenciones de ir a ganar sin pensar tanto en repartir los minutos a modo de premio. "Yo quiero sacar el mejor once y cuando hacía rotaciones era por la acumulación de minutos. El domingo sacaré el mejor once posible para intentar ganar y si hay cambios no será porque ya tengamos hecho el objetivo, si no porque habrá jugadores que lleguen más cansados", aseguró.

Algunos de esos cambios llegarán en la convocatoria ante las bajas acumuladas, algo que podría abrir la puerta a los chicos del filial, aunque Crespo descartó la idea de dar mucho protagonismo a los jóvenes dejando de lado a los artífices del ascenso. "Por las bajas que tenemos, seguro que vamos a tener que contar con jugadores del filial, pero si yo estoy pidiendo que mantengamos la máxima concentración y que ganemos lo que queda, tampoco podemos cambiar todo a la gente con la que hemos llegado hasta aquí", indicó el granadino.

Crespo no escondió que le hubiera gustado que el filial "siquiera compitiendo" en las eliminatorias por el ascenso, aunque también se mostró cercano a los chavales y esa ilusión por tener su oportunidad: "Para mí no hay cosa más bonita que hacer debutar a algún chico del filial y seguro que alguno lo hará en estas tres semanas".