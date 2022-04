El futuro de Carlos Puga: caso abierto en el Córdoba CF

El tempranero ascenso del Córdoba CF a Primera RFEF ha despejado el camino para que la dirección deportiva acelere en la planificación de la próxima temporada. Con mucho trabajo ya avanzado desde hace semanas, uno de las tareas más arduas que tienen por delante Juanito y el resto de técnicos es la de clarificar la situación de algunos jugadores con contrato cuyo futuro no está del todo claro. El caso más reseñable en ese sentido es el de Carlos Puga, con vínculo hasta 2023 pero cada vez más lejos de vestir la camiseta blanquiverde el curso que viene.

Si las renovaciones de Gudelj y Antonio Casas parecen marchar hacia una entente final entre las partes, en el caso de Puga la situación es radicalmente opuesta. El lateral granadino y su agente desestimaron una propuesta para extender su contrato y el Córdoba, molesto con la situación, retiró su ofrecimiento. De manera paralela, desde el entorno del futbolista se deslizan jugosas ofertas que lo sacarían este verano del club, aunque lo cierto es que a El Arcángel no ha llegado aún ni una sola oferta formal por el carrilero granadino. La situación, por tanto, parece enrocada y de difícil solución.

El intento del Córdoba CF de atar en corto a uno de sus jugadores jóvenes con más proyección empezó hace meses. El club blanquiverde presentó una propuesta para renovar al jugador, que en el apartado económico superaba el doble de sus actuales emolumentos y aseguraba su futuro a medio plazo. Cabe señalar en este punto que Puga, que el curso pasado llegó procedente del Motril para jugar en el filial, es ahora mismo uno de los futbolistas que menos cobra en el CCF. Esa oferta, sin embargo, fue rechazada de pleno por el agente del futbolista, que remitió al club a próximas propuestas este verano por el pase del granadino.

Vista la postura por parte del jugador y su entorno, que no sentó nada bien en los rectores del club blanquiverde, el Córdoba retiró la oferta presentada al encontrar una repuesta negativa tan tajante y decidió remitirse al año de contrato que el futbolista aún tiene firmado -con una ficha notablemente inferior a la que se le ofrecía- ante cualquier posible interés de un tercero.

Desde hace semanas, el nombre de Puga suena en los mentideros del fútbol como futurible para varios equipos. El Barça, que pensaría en él para su filial, es uno de los destinos con los que se le ha relacionado. Desde la parte del futbolista incluso se ha deslizado alguna oferta del extranjero, de un club importante, para dar un salto muy notable en su carrera. Sin embargo, fuentes del club blanquiverde consultadas por el Día aseguran que por el jugador no se ha recibido propuesta alguna. Mientras tanto, desde hace semanas, el granadino ha sido ofrecido a diversos equipos de Primera y Segunda División.

Una apuesta de Germán Crespo

Con esa relación enrarecida entre el club y los representantes del futbolista, el futuro de Puga en el Córdoba CF es ahora mismo bastante incierto. La certeza del club, eso sí, es que el jugador tiene un año de contrato que deberá cumplir si finalmente no aparecen esas supuestas ofertas para hacerse con el jugador, por lo que de momento se cuenta con él en la planificación del próximo curso. Hay que recordar que el granadino, que todavía no ha cumplido los 22 años, seguirá siendo sub 23 en temporada 2022-2023.

En el aspecto meramente deportivo, la presente campaña ha sido la de la confirmación de un futbolista que llegó en 2020 al Córdoba CF como apuesta personal de Germán Crespo, que lo conocía de su paso por el fútbol juvenil granadino y la Tercera División. Tras debutar el año pasado y dar el salto al primer equipo en el actual, Puga ha disputado 26 partidos de liga, siendo titular en 18 de ellos. Hasta la lesión que ahora le tiene apartado del equipo, ha sido un fijo para su entrenador, tanto en el lateral derecho como en la posición de extremo.