El Córdoba CF ve crecer el parte de bajas antes de visitar al Panadería Pulido

El Córdoba CF viajará a Gran Canaria con varias bajas más de las esperadas para enfrentarse al Panadería Pulido San Mateo este domingo, en el choque correspondiente a la jornada 32 de Segunda RFEF. Julio Iglesias está descartado y Simo tiene complicado llegar al choque ante el conjunto canario, por sendos problemas físicos surgidos en los últimos días.

En concreto, Julio Iglesias acumula dos entrenamientos sin comparecer junto a sus compañeros por un dolor en la espalda que ha obligado a los médicos a pincharle un medicamento para rebajar la inflamación. Germán Crespo dejó claro que no podrá jugar ante el Panadería Pulido. Simo, por su parte, tiene una molestia muscular que le ha impedido trabajar este viernes y esta misma tarde se realizará una prueba para conocer el alcance de su lesión. "Si es solo contractura, podrá viajar", apuntó Crespo al respecto.

De no poder hacerlo, Simo y Julio Iglesias se unirán a las bajas ya confirmadas de José Ruiz, que no viajará por precaución ante sus molestias, Ekaitz Jiménez, cuyo edema óseo le hará no jugar ya más en lo que queda de curso, y Miguel de las Cuevas, que igualmente tiene problemas musculares y terminará el curso casi con total seguridad sin saltar al campo.

Con esas ausencias, es muy probable que Germán Crespo termine por tirar de varios jugadores del filial del Córdoba CF. Durante la semana, Ale Marín, Manolillo, Christian Delgado y Rafa Castillo se han ejercitado con el primer equipo y más de uno a buen seguro viajará este sábado con la expedición blanquiverde.