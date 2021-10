Germán Crespo, técnico del Córdoba CF: "El mérito es de los jugadores"

Con el deber cumplido de mantenerse invicto en El Arcángel, Germán Crespo valoró en sala de prensa el tercer triunfo del Córdoba CF en casa. Los blanquiverdes volvieron a la senda triunfal tras el empate de la anterior jornada con el Tamaraceite. De momento, siguen líderes con dos puntos de renta sobre el Cacereño, que sigue a la estela del cuadro cordobesista.

Sobre el encuentro, Germán Crespo expuso que de nuevo han sumado "de tres en tres y eso es lo importante". "El equipo, una vez más, ha salido enchufado en los primeros minutos, con un equipo que ha metido dos líneas en su campo propio", destacó el técnico nazarí. Además, añadió que pidió "tranquilidad y no cometer errores y con el gol de Omar el equipo ha estado tranquilo".

Con los cambios realizados, Germán Crespo valoró que "la idea que teníamos era llegar por banda porque iban a acumular mucha gente por dentro". De ahí que metiese "por banda la velocidad de Puga con Luismi y por otra a Omar con Eka. Antes del gol, nos faltó definir bien". Además, reconoció que "este tipo de partidos se darán mucho a lo largo de la temporada".

Por otro lado, insistió que con "los cambios tendríamos más velocidad por dentro y fuera, con la entrada de Simo, Fuentes y Casas". "Este equipo cuando se pone por delante es peligroso por eso, tenemos velocidad en los últimos metros y buen desplazamiento", lo que hizo que se le hiciera "largo el partido al rival". Además, "queríamos que Willy marcase gol, pero no hubo buenas tomas de decisión". De hecho, apuntó el granadino que "si te pones por delante, pedí que no se relajase nadie y que no hubiera sustos con acciones a balón parado".

En el lado negativo, el encuentro tuvo dos problemas añadidos con las molestias de Puga y De las Cuevas. En el caso del granadino, hizo "un desplazamiento, le dio al aire y en ese gesto tiene algo en la rodilla". Tras las primeras pruebas, esperan que sea "lo mínimo, pero puede ser un esguince. Ese tipo de acciones son peligrosas". Por su parte, "sobre Miguel, ha sentido algo de molestias en la misma zona y hemos preferido darle descanso y no arriesgar".

También fue el turno de ver en el campo a Meléndez y Christian Delgado. Germán Crespo insistió que "no hay titulares ni suplentes". "Es verdad que por circunstancias no pude dar descanso a Álex Bernal por la lesión de Puga y las molestias de Miguel, al que no quisimos darle muchos minutos", comentó. Además, añadió que salió "un equipo competitivo, el miércoles habrá cambios y saldrá un equipo también competitivo".

Con la gran racha del equipo, invicto hasta la fecha, Germán Crespo señaló que "esto tiene un trabajo y se está consiguiendo una dinámica muy buena. No quiero quitarle mérito al equipo porque cualquier equipo te pinta la cara y te gana". Eso sí, "el equipo sale a por el partido y hoy le dimos mucho ritmo al partido y sabíamos que se le iba a hacer largo el partido". Lo que tiene muy claro el nazarí es que "el merito es de los jugadores, a pesar del cansancio que genera jugar miércoles y domingo".

Por último, ante la aportación de Luismi como lateral derecho, Germán Crespo comentó que "eso llevaba un peligro porque no está acostumbrado y tenía tarjeta". "Al quedarse ellos con uno menos, podríamos estar más tranquilos y ha cumplido perfectamente, los duelos los ha ganado bien y eso es lo importante", señaló. Además, tenía la opción de "José Cruz como lateral derecho, pero hemos seguido buscando la velocidad por banda con Luismi y Simo en la segunda parte".