Germán Crespo achaca a la "falta de frescura" la derrota del Córdoba CF en Alcorcón

La falta de frescura en muchos de sus futbolistas fue la clave que apuntó Germán Crespo, el técnico del Córdoba CF, para justificar la derrota de su equipo en el Santo Domingo ante el Alcorcón. El preparador cordobesista vio bien a su equipo en el inicio de la segunda parte, pero echó en falta mayor claridad de ideas para haber conseguido un gol que les podría haber metido en el partido.

"Ves el resultado y parece que el Alcorcón ha sido muy superior. Cuando mejor estábamos en la primera parte ha llegado el gol de ellos. Hemos pasado prácticamente del 0-1 al 1-0 en una jugada que habíamos hablado, que teníamos que tener cuidado porque ellos a la contra tienen gente muy rápida. Luego, el segundo gol es lo mismo, nos pillan a la contra y Calderón se había metido en la línea defensiva", comentó el granadino en su análisis del encuentro.

"En la segunda parte hemos ido a por el partido. Ha habido una ocasión clara de Álex Bernal que nos podía haber metido en el partido. Y en los últimos minutos nos hemos encontrado con el tercer gol. Ellos acumulaban mucha gente atrás y nos ha faltado tener las ideas más claras en los últimos metros", añadió en su visión del partido.

Crespo incidió en el cansancio como una de las claves de la derrota: "Habíamos hablado que había que madurar el partido porque no íbamos a tener la frescura habitual. Tenemos jugadores con mucho recorrido que habían jugado hace tres días. Sabíamos que ellos iban a apretar en bloque alto pero que no podrían mantener esa intensidad porque también venían de competir. En la primera parte se ha alternado el dominio del balón, pero cuando te falta la frescura para ser vertical, se nota".

"Ellos rotaron el otro día y tenía más frescura que nosotros. El Alcorcón ha sido más directo, pero cuando tienes un rival que es de los menos goleados, te cuesta más. Si hubiésemos tenido la oportunidad de acortar distancias, hubiese sido otro el resultado, pero si no la metes, estás expuesto a que te cojan y te maten. Y lo que no me ha gustado es que el último gol nos lo mete un jugador libre de marca", lamentó el nazarí.

De esa tramo final, en el que su equipo pareció desconectarse, comentó que "al final cuesta, cuando vas con dos goles de diferencia. Hemos tenido 15 minutos muy buenos, llegando bien por bandas. Hemos buscado frescura con los cambios pero no hemos tenido las ideas claras. Ha sido cuestión de la jugada de Álex Bernal, que si hacemos el gol, le habrían entrado dudas al Alcorcón, pero cuando no te acercas en el marcador, vas más con el corazón que con la cabeza".

El goal average, complicado

Con todo, y pese a irse de Alcorcón sin hacer gol, Germán Crespo defendió la labor de su equipo en ataque esta temporada. "El equipo es el máximo goleador de la categoría, pero si no tienes acierto en los últimos metros, te vas con el marcador a cero. Pero no hemos conseguido goles contra el Deportivo y con el Alcorcón, dos equipos de los que van a pelear por todo. Me iría preocupado si no generásemos ocasiones y creo que las hemos tenido, pero en el fútbol el acierto es lo que marca la diferencia", comentó.

Otro asunto importante es la diferencia de goles que consigue el Alcorcón para un hipotético empate a puntos final con el CCF. "Está claro que para el goal average particular es un resultado importante. Pero todavía queda mucho por jugar. Casi seguro que ambos equipos estaremos peleando por ese primer puesto, pero nosotros lo que queremos es mantener o ampliar la distancia que tenemos. Nosotros venimos de enfrentarnos a dos equipos que van a estar en esa pelea y ahora nos viene un calendario con equipos de mitad de tabla para abajo. Tenemos que hacer las cosas bien porque ahí es donde se consiguen los objetivos, con los equipos de abajo", resaltó el técnico del Córdoba.