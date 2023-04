Fran Fernández: "El Córdoba CF tiene unas claras señas de identidad"

Fran Fernández, técnico del Alcorcón, destacó en la previa de la visita de su equipo al Córdoba CF la exigencia que siempre supone visitar El Arcángel, hasta el punto de tener claro que tendrán que hacer un buen partido en todos los aspectos para "tener opciones" de puntuar.

"Espero un partido igualadísimo, entre dos grandes equipos, de los mejores de la competición. Cualquier cambio de entrenador puede generar incertidumbre, pero el rival tiene unas claras señas de identidad. Tiene buena salida de balón, buen ataque combinativo y posicional, con buenos jugadores entre líneas. Espero que sepamos contrarrestar todo eso", explicó el preparador de los alfareros.

Sobre lo que espera del rival, Fernández centró las miradas en el estado de forma propio: "Siempre hacemos hincapié en nosotros mismos, en que somos lo más importante, sabiendo lo que nos podemos encontrar. Nuestro equipo se adapta a cualquier circunstancia y contexto". Eso sí, dejó clara la dificultad de visitar al Córdoba CF: "Si queremos puntuar, tenemos que dar nuestra mejor versión y eso lo tenemos que tener muy claro".

Para el encuentro ante los blanquiverdes, el Alcorcón llegará sin bajas que reseñar, aunque con algunos jugadores apercibidos de sanción. Un factor que, sin embargo, no pesará en las decisiones de su entrenador: "No vemos más allá de este partido y no contemplo las tarjetas. Solo miro estados de forma y las características que mejor nos vengan para cada partido. No me preocupa el tema de las amarillas, si vienen las sanciones hay jugadores de nivel para sustituir a los que no puedan participar".

Aunque se trata de un teórico rival directo en la pelea por el ascenso, Fran Fernández dio al partido la importancia que tiene, alejándolo de la consideración de final. "La idea es seguir sumando, seguir dependiendo de nosotros mismos sin mirar a los demás. Si no hacemos un buen partido, tanto individual como colectivamente, tendremos pocas opciones. Pero no se va a decidir nada en esta jornada, ni en la siguiente. Hay mucha igualdad y se resolverá al final", comentó el técnico.