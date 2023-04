Manuel Mosquera: "Me gusta el Alcorcón, es lo que yo persigo en mis equipos"

Manuel Mosquera encara este domingo su estreno con el Córdoba CF con el rival más exigente posible, un Alcorcón que es líder y que representa para el nuevo técnico blanquiverde el ideal que persigue en su equipo, por su solidez y saber estar en cualquier escenario de partido. Mosquera alabó a los alfareros, aunque no dejó de lado el potencial de su equipo para sacar adelante el único partido en el que ahora mismo vuelca "todas las energías" porque "es el único que esta semana se puede ganar".

Mosquera hizo repaso de lo que ha sido su primera semana en Córdoba, con satisfacción indisimulada. "Han ido muy bien los entrenamientos. Es razonable también. Acaba de llegar un entrenador y todo el mundo quiere agradar. Pero son profesionales y ya se han visto en estas situaciones. Se han entregado desde el primer día. Son un grupo excelente. Nos tocaba meter conceptos, pero claros y concisos, sin aturrullar. Cada día tocaba un concepto diferente, sobre la base de la intensidad, agresividad y presión, que es un concepto también mental, de mentalidad de equipo. La semana ha ido muy bien. Creo que es una semana de no agobiar pero sí de dar conceptos. Mi visión no es muy diferente, pero sí con otros matices", recordó.

En el aspecto anímico, importante en este tramo final más incluso que otros aspectos futbolísticos, el gallego ve a la plantilla muy enchufada. "El primer día los encuentras con ese... dolor, por decirlo de alguna manera, porque han cesado a un entrenador con el que han tenido muchos éxitos. Y dentro de es cese siempre hay parte de responsabilidad de los futbolistas, pero entre la profesionalidad y que esto es de vivir tu profesión con pasión, con alegría... He visto mucha alegría, mucho estar concentrados, sacar bromas, los he visto sueltos", aseguró Mosquera, en una línea sobre la que quiere profundizar: "Soy un entrenador que me acerco mucho a la persona y eso hace que ellos se suelten. Cuando nos conozcamos más, se va a potenciar. Esa buena energía es fundamental. Todos en nuestro trabajo necesitamos esa energía, ese buen ambiente".

Ya más asentado en lo que es la estructura del club, el técnico hizo también referencia a sus primeras impresiones del Córdoba CF. "Me ha sorprendido, entre comillas, la dimensión del club. Me da gusto ver la capacidad del detalle, desde la parte mediática hasta el club. El cómo trabajamos, con unas condiciones increíbles, que es maravilloso. No me han sorprendido los futbolistas. Sé el nivel que tienen y lo que voy a hacer es exprimirlos, a todos y cada uno de ellos. Todos van a ser muy importantes. Hay tanto nivel que sería un error quedarse en 12 o 13 futbolistas", apuntó sobre sus pupilos.

Todo ese potencial habrá que plasmarlo ante un Alcorcón que llegará a El Arcángel como líder y equipo menos goleado, una auténtica prueba de fuego. "Es el mejor rival posible porque es el único rival. Esto me lo escucharéis muchas veces. Lo llevo a rajatabla. El único partido a ganar es el del Alcorcón y ahí están todas las energías. Todo está centrado en este partido", reiteró.

Metido en el análisis del rival, destacó Mosquera esa solidez por encima de todo. "Me parece un Alcorcón muy sólido, que está muy bien construido por Fran Fernández. Me gusta mucho, porque es lo que persigo yo en mis equipos, esa solidez. Se agarra a todo tipo de partidos y eso es fundamental. Quiero que mi equipo sea así", reconoció.

Por ello, Manuel Mosquera espera un partido con marcador corto y exigencia durante los 90 minutos. "No hay que tener prisa por lo que ocurra. Se trata de hacer tu trabajo, intentando dinamitar al rival. Se van a ver dos rivales muy importantes, intentando llevar el partido a su escenario. Espero mucho Alcorcón en su propio campo. El Córdoba tiene muchas cosas que yo mantengo y eso es para mí una ventaja", explicó el gallego.

Presionantes, pero con matices

Y mucho de ese fútbol pasa por ser "un equipo presionante en campo contrario, pero cuidado con esto", matizó el técnico: "Acabo de llegar y quedan ocho semanas. Se trata de hacerlo con sentido común y todo trabajado. Eso requiere unos mecanismos trabajados y un equilibrio. El Córdoba ya ha trabajado muchas de esas facetas. Hoy hemos visto 40 minutos de vídeo que, la verdad, son muchos, pero quiero que me conozcan. Tienen que conocerme y desarrollar esas ideas en el campo".

La semana ha sido prolífica para Manuel Mosquera, tanto que reconoció tener prácticamente decidido su primer once inicial. "Sí, tengo en mi cabeza el once inicial bastante perfilado. No está decidido, ni mucho menos. Tengo la ventaja de que me he dedicado todo el año a ver la categoría y a los equipos los conozco muy bien. También el Córdoba tiene una cosa muy buena, que sus jugadores son muy conocidos. Lo tengo claro, pero pueden variar cosas de aquí al domingo", apuntó.

Ese primer planteamiento pasará por los conceptos que Mosquera ha aplicado en sus equipos y así lo dejó entrever: "No va a ir muy lejos del 4-4-2. Esa es mi idea y en una semana pocos conceptos puedo meter. De todas formas, los sistemas los hacen los futbolistas. Pero no escaparé de la idea que conozco muy bien y que también ha trabajado el equipo".