La Federación Española, abierta a modificaciones en la Primera RFEF

El debate surgió a raíz de las duras declaraciones que comentó a través de sus redes sociales el excordobesista Álex Quintanilla, ahora jugador del Gimnástic de Tarragona. Tras la eliminación de su equipo en la última ronda del play off de ascenso a Segunda, el central se mostró muy crítico con la gestión realizada por la Federación Española en la primera temporada de la historia de la Primera RFEF, categoría en la que competirá el Córdoba CF a partir de la próxima campaña.

"El producto y la competición es atractiva y deportivamente ha adquirido un nivel muy superior a la anterior Segunda B. La Federación no ha sido capaz de hacerla viable económicamente y de rentabilizar el producto", aseguró el futbolista al abrir el hilo de Twitter en el que critica a la competición. A esto le añadió que la venta a pocos días de la competición de derechos de transmisión a Footters no tenía "ni capacidad ni garantía de calidad", así como que los ingresos esperados para la institución en ese aspecto eran "menores a los esperados".

Álex Quintanilla también se mostró descontento con la organización del calendario con horarios sacados cada tres semanas, con la falta de contenido generado en redes sociales, además de por la sede "neutral" impuesta en el play off a Segunda, que elimina "la pasión de las eliminatorias a ida y vuelta", según destacó el central. Incluso comentó que se designan "árbitros sin nivel" y que no se usa el VAR en el play off.

Ante esa reivindicación para tener "una categoría atractiva, profesionalizada y con una patronal que la rentabilizase" como "podría ser La Liga", la propia RFEF ha emitido un comunicado este lunes en el que ha anunciado que escuchará a los clubes y que estudiará, entre otras cosas, cambiar ciertos aspectos del play off de ascenso a Segunda División, así como asegurar unos derechos televisivos de calidad. Por tanto, pese a que las normas reguladoras y las bases de la competición fueron aprobadas en junio de 2021, la competición podría cambiar.

La resolución del comunicado parece ser la siguiente: si los clubes y las federaciones territoriales presionan, las actuales reglas de las categorías de la RFEF podrían modificarse. Para ello, la institución deportiva abre un plazo hasta el 17 de junio para que le envíen propuestas sobre cualquier aspecto que se pueda corregir y que valorarán durante "un periodo de reflexión" con el fin de "continuar con el proceso de mejora y perfeccionamiento de las competiciones".

La RFEF recuerda en el comunicado que la normativa la aprobaron "bajo la amenaza de la pandemia", por lo que se aprobó "un calendario en el que contemplaban vías de escape para fechas alternativas en casos de aplazamiento por covid". En el comunicado destacan que han aumentado sus ayudas las tres categorías (Primera, Segunda y Tercera RFEF) en los últimos dos años y medio en un total de 32.500.000 millones por temporada, además del coste del marketing y la producción por streaming.

Por tanto, ante las críticas del exfutbolista blanquiverde, Alex Quintanilla, parece que se ha abierto una nueva vía para reformar la Primera RFEF donde competirá el Córdoba CF después de que el apoyo al central del Nástic haya sido grande, pues incluso la Federación ha contestado con compresión y ha dejado en manos de los clubes y federaciones territoriales futuros cambios que afectarán al devenir de la competición.