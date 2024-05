Diego Caro, en su despedida del Córdoba CF: "Los objetivos se cumplieron en cada una de las temporadas"

Diego Caro dice adiós al Córdoba CF. El técnico cordobés, con pasado como portero de la entidad blanquiverde durante nueva temporadas -acumuló más de 12 convocatorias en Segunda División con el primer equipo-, se despide de una casa cordobesista a la que regresó hace tres temporadas para coger las riendas del filial, encuadrado en el Grupo X de Tercera Federación.

Tras perder ante el Gerena el pasado miércoles 1 de mayo, el Córdoba CF optó por la destitución del preparador villarrense por unos malos resultados que dejaron al equipo blanquiverde a cuatro puntos del descenso cuando quedaban seis por disputarse. Este pasado domingo, ya con Gaspar Gálvez al mando, logró el B un empate ante el Atlético Espeleño que sirvió para sellar la salvación matemática en la categoría.

En su comunicado en redes sociales, Diego Caro dice adiós al Córdoba CF tras 100 partidos oficiales, "una cifra nada fácil de alcanzar en un banquillo en el fútbol actual". "Lo he dado todo por la entidad, obteniendo unos números destacados, con 76 partidos sin conocer la derrota, 43 de los mismos con victorias. Todo ello, con diferentes cambios en la plantilla durante estas tres campañas. En la última, 12 de las 24 derrotas en este periplo, con un bloque nuevo y joven, dentro de un año de formación por encima de resultados y clasificaciones, como así planteó el club", expuso el técnico villarense.

También considera Diego Caro, basándose "en el mensaje transmitido desde la entidad", que "los objetivos se cumplieron en cada una de las temporadas". "En la primera, no solo se afianzó al equipo en Tercera, meta inicial, se peleó el play off hasta la última jornada y por un gol nos quedamos fuera. En la segunda, cumplimos al clasificarnos para las eliminatorias de ascenso, con cuatro jornadas de antelación. Llegamos a la final y a pesar del empuje de más de 2.500 cordobesistas no se consiguió", relató el técnico cordobés en su escrito.

En esta tercera temporada, Diego Caro apuntó que "con la idea de mantener la categoría y formar a jugadores para el primer equipo, se alcanzaron las expectativas". "Seis futbolistas debutaron en Primera RFEF, otros seis debutaron en el filial desde el juvenil A", señaló el preparador villarrense. Además, añadió que "a nivel de clasificación, estaba el equipo en el puesto 12, con 36 puntos, cuatro sobre el descenso a falta de seis por disputar. Esa era la situación en el momento del cese. Como se vio posteriormente, una puntuación suficiente para la permanencia".

"Son 100 partidos oficiales, donde tengo que dar las gracias a todos los jugadores que he dirigido y los miembros de los cuerpos técnicos con los que he trabajado. Ellos me han hecho crecer como entrenador y como persona. Como cordobés y cordobesista, agradecer al club (dirigentes, dirección deportiva, dirección de cantera y trabajadores), la oportunidad dada", expuso en su comunicado.

Por último, también dio Diego Caro las gracias "infinitas" a la afición, "el mayor y el mejor patrimonio de nuestro Córdoba CF". Tampoco se olvidó de "los fieles del B, con su apoyo incansable en las buenas y en las malas", apuntó un técnico cordobés que cierra así una etapa de "12 temporadas entre jugador y entrenador en el club de mi vida".