Lapeña: "Jugando sin intensidad y sin actitud, no somos nada"

El mutismo se apoderó del Córdoba CF tras el estrepitoso revés sufrido el pasado domingo en Granada, hasta el punto de que no fue hasta este miércoles cuando algún miembro del vestuario compareció de manera pública para ofrecer explicaciones de esa derrota ante el Recreativo Granada tan inesperada. Fue a Adrián Lapeña al que le tocó hacer autocrítica y señalar sin tapujos los errores cometidos en Los Cármenes, con la idea de que no se vuelvan a repetir en el tramo final de liga.

"El equipo está tranquilo. Es verdad que fue un partido malísimo, no tuvimos esa capacidad competitiva de otros partidos. Quiero pensar que fue un poco por el golpe que nos llevamos el día anterior de ver como el Castellón se llevaba su partido en la última jugada. Quiero pensar que eso afectó al equipo porque en todo el año no se ha visto un Córdoba CF así", comentó el central riojano cuestionado por los motivos del descalabro ante el filial nazarí.

A Lapeña no le dolieron prendas en asegurar que el Córdoba CF no dio la talla, pero quiso destacar el lado posiivo y aseguró que "el equipo cuando recibe un palo se levanta rápido, al día siguiente entrenamos con normalidad y ya estamos pensando en el Sanluqueño".

En el primer entrenamiento de la semana con vistas al duelo del sábado ante el Atlético Sanluqueño tocó repasar errores, con Iván Ania tomando la palabra. Como luego explicó Lapeña, el técnico quiso que sus jugadores pasaran página: "Nos dijo que el partido fue muy malo, pero que esos no somos nosotros. Que olvidemos el partido, aunque no lo podemos volver a repetir. Tenemos que retomar lo que hemos hecho durante todo el año, porque jugando sin intensidad y sin actitud, no somos nada. Con esa intensidad nos gana cualquiera".

La mente puesta en el Córdoba CF - Atlético Sanluqueño

Una vez aparcado ya el duelo en Granada, en la mente de los jugadores blanquiverdes está la visita del Atlético Sanluqueño a El Arcángel, un rival que llegará con la intención de sumar para acercarse a la permanencia. "Al estar necesitados, va a ser un partido muy intenso, que se decidirá por detalles. Cuando un equipo llega necesitado se aferra a cualquier cosa, corre todos los balones y pelea por el doble. Necesitaremos de una activación superior a ellos y que nuestra gente nos ayude", asume el defensa del Córdoba CF.

"Tenemos que ganar. Ya no se puede ser primero pero tenemos que quedar segundos para obtener esos beneficios en el play off. Si ganamos y se dan otros resultados ya tendríamos la segunda plaza, pero no nos queremos quedar ahí, porque quedarán dos jornadas y tenemos que llegar activados al play off", expuso Lapeña para evidenciar la importancia de este partido.

Pese a que el Castellón ya se escapó y anda celebrando su ascenso directo, Lapeña quiso reivindicar la temporada que está haciendo su equipo. "La temporada es muy buena, con unos números muy buenos que no nos han dado para ser primeros porque el Castellón ha hecho unos números brutales, pero no podemos desprestigiar nuestro trabajo porque los números que tenemos son buenísimos", apuntó.