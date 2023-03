Diarra: "Estamos tranquilos porque sabemos que los goles van a llegar"

El Córdoba CF afronta este domingo un nuevo choque de vital importancia en su lucha por el ascenso de categoría ante el Algeciras (Nuevo Mirador, 18:00). Los blanquiverdes están necesitados de puntos, pues se encuentran fuera del play off de ascenso tras el empate ante el Ceuta de la semana pasada (1-1). Y es que, como señaló Youssef Diarra en la rueda de prensa previa, jugando a domicilio no están siendo "buenos de cara a portería".

Pese a ello, el centrocampista blanquiverde quiso mandar un mensaje de tranquilidad al cordobesismo y destacó que en los entrenamiento están "trabajando para poder mejora eso". "Estamos tranquilos porque sabemos que los goles van a llegar", añadió el de Malí, que hizo hincapié en que el choque ante el Ceuta, "el equipo volvió a ser el que era a principio de temporada llegando arriba con muchos centros", aunque "solo faltó el gol".

"A veces esto va por sensaciones. Es verdad que veníamos de cuatro o cinco partidos en los que no hacíamos bien la presión alta. El Ceuta la tocaba bien, pero nos pusimos delante de ellos presionando y acabamos jugando en su campo. Esa es la línea que tiene que seguir el equipo ante el Ageciras". De hecho, Diarra puso el foco en "presionar arriba y quitarles el balón", para el partido del domingo.

Sobre el próximo rival, el centrocampista recordó que "no pasa por un buen momento", por lo que "se puede poner nervioso ante la presión". De ahí que añadiera que el Córdoba CF debe "jugar con eso y salir a tope como". Para Youssi, las claves para llevarse los tres puntos del Nuevo Mirador serán "jugar en su campo y morder cada balón porque así algún balón va a entrar y van a legar los resultados".

De hecho, el centrocampista del Córdoba recordó que esa era la diferencia entre el equipo de ahora que está fuera del play off y el que fue líder del Grupo I a principio de temporada: "Lo que nos funcionaba era presionar arriba, morder, tener el balón y tener personalidad. De enero hasta ahora hemos sido otro Córdoba, pero todos pasan por momentos malos y debemos volver a ser los de los primeros 15 partidos", precisó el de Malí.

Es por eso que Diarra recordó que "el vestuario, el cuerpo técnico y el equipo siempre están unidos", pues, además, hizo hincapié en que siguen "en la pelea" por el ascenso pese a que son sextos con 46 puntos. "Si ganas tres partidos te pones arriba y ves a los de abajo con distancia. Ahora vienen rivales directos en casa, así que hay que seguir", comentó el centrocampista y pieza fundamental en el esquema de Germán Crespo, pues ha jugado los 27 partidos de liga, 24 de ellos como titular.

Por último, el jugador del Córdoba CF señaló que no le teme a las cuatro amarillas que acumula desde la jornada 24 y que hacen que llegue al partido ante el Algeciras como apercibido. De ver una amarilla el domingo, se perdería el choque de la semana que viene ante el Racing de Ferrol, rival directo por el ascenso: "No es algo que tenga en la cabeza, no soy un jugador que entre a destiempo o haga faltas a destiempo, por eso solo veo amarillas cuando son claras", confesó Diarra.