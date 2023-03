El Córdoba CF se atasca con los rivales de abajo de la Primera RFEF antes de recibir a los grandes

Que el Córdoba CF no pasa por su mejor momento es una evidencia que se ha hecho más que notoria desde que comenzó la segunda vuelta en el Grupo I de la Primera Federación. En los ochos partidos transcurridos de la segunda vuelta, los blanquiverdes solo han sido capaces de sumar siete puntos de 24 disputados, es decir, han ganado un partido, han empatado tres y han perdido otros tres. Más allá de los números, que no son propios de un equipo que marchó casi todo el primer tramo liguero siendo el líder, lo más preocupante es que cinco de esos ocho encuentros fueron ante rivales de la zona baja de la clasificación.

El Córdoba CF no está en buen estado de forma y se enfrente a quien se enfrente, no demuestra el nivel necesario para convencer y llevarse el triunfo. En la segunda vuelta se ha topado con rivales que pelean por el ascenso como el Celta B y el Real Madrid Castilla. Ambos partidos se disputaron en El Arcángel y en los dos el equipo visitante fue superior, sobre todo el cuadro gallego, que dejó en evidencia a los blanquiverdes (0-2), mientras que al filial blanco le bastó una gran primera parte para llevarse los tres puntos.

El empate del pasado domingo ante el Ceuta (1-1) fue una clara prueba de el Córdoba CF está totalmente atascado con los rivales de la parte baja de la clasificación. Y es que, pese a que los blanquiverdes fueron mejores que el cuadro ceutí e incluso merecieron llevarse algo más que el reparto de puntos, en la segunda parte, cuando debieron matar el partido después de que Kike Márquez empatara el encuentro al borde del descanso, las ideas se nublaron en el ataque cordobesistas y no pudieron pasar del de la igualada.

El Ceuta llegaba a El Arcángel como el equipo en mejor forma de todo el 2023 en Primera Federación, pero no dejaba de ser un rival que actualmente pelea por no descender de categoría. Ante él, los de Germán Crespo demostraron su superioridad en la tabla, pero se volvieron a quedar atascados en el resultado final. No es algo nuevo, pues, desde que arrancó la segunda vuelta liguera, les lleva pasando lo mismo cuando se topan con rivales con aspiraciones de permanencia.

Ya ante el Sanse en la jornada 20, rival que actualmente es el decimocuarto, el Córdoba CF no logró pasar del empate a cero. Un resultado que se repitió en la siguiente salida ante el Unionistas de Salamanca, que por el momento es el decimosegundo en la tabla. En la jornada 24, ante un Fuenlabrada en descenso, los blanquiverdes también echaron a perder una gran oportunidad de reivindicarse con un triunfo y esta vez ni lograron salvarse con unas tablas, si no que cayeron por 2-0.

Al siguiente partido, la victoria por primera vez en 2023 se quedó en El Arcángel ante una Cultural Leonesa (2-0) que aspira a pelear en la zona noble-alta del Grupo I. Y es que, cuando otra vez se toparon con un club que lucha por la salvación como es el Talavera, los de Germán Crespo volvieron a conformarse con las tablas sin goles (0-0). El empate se repitió ante el Ceuta en la que fue la prueba más evidente de que a los blanquiverdes se les atragantan los rivales de abajo.

Precisamente, este domingo el Córdoba CF deberá visitar al Algeciras (Nuevo Mirador, 18:00), un rival que ocupa la decimosexta posición, es decir, que pelea por la permanencia. Los de Germán Crespo tienen en su mano acabar con la mala dinámica ante los rivales de la zona baja, pues no están demostrando tener capacidad para hacer frente a quienes pelean por no descender y en las próximas jornadas, van a tener que enfrentarse a los mejores clasificados del Grupo I.

El próximo rival en casa, de hecho, es un Racing de Ferrol que ahora mismo es el tercer clasificado con 49 puntos. Las dos siguientes visitas a El Arcángel en las jornadas 32 y 34 son los actuales dos primeros clasificados: el Alcorcón, que es el líder con 53 puntos; y el Deportivo de la Coruña, segundo con 51 puntos. Además, hay salidas complicadas próximamente para los cordobesistas, como Linares -séptimo con 39 (jornada 31)- o la del Rayo Majadahonda, octavo con 36.

Así, con el calendario en contra del objetivo del Córdoba CF de pelear por un ascenso que por ahora tiene lejos, ya que está fuera del play off, porque es sexto empatado a 46 puntos con el Celta B que es quinto (el filial le tiene ganado el gol average), los blanquiverdes deben terminar lo más pronto posible con su maldición ante los peores clasificados de la tabla antes de que los grandes lleguen a El Arcángel oliendo la sangre de un conjunto que está herido desde que empezó la segunda vuelta.