El Córdoba CF y un calendario que se endurece en El Arcángel

Tras 27 jornadas disputadas en el Grupo I de la Primera Federación, el Córdoba CF está por primera vez en toda la temporada fuera de los puestos de play off de ascenso. Los de Germán Crespo están lejos de ser aquel maravilloso equipo que cuajó una primera vuelta impecable y que se mantuvo como líder durante gran parte del inicio liguero. Ahora, desde la sexta posición con 46 puntos, los cordobesistas se aferran a un calendario que poco a poco se va a endurecer.

Y es que, en esta segunda vuelta en la que el Córdoba CF ha firmado números impropios de un candidato al ascenso a la categoría de plata, los blanquiverdes todavía tienen 11 jornadas por delante antes de que finalice la competición regular para volver a meterse, como mínimo, en las eliminatorias por el ascenso. Eso sí, de esos 11 encuentros, siete de ellos son ante rivales que actualmente ocupan desde la undécima posición para arriba.

Para colmo, de esos equipos que pelean en la zona noble y alta del Grupo I, al conjunto cordobés le falta por jugar su correspondiente partido de vuelta con los tres primeros que ahora mismo encabezan la clasificación. Eso sí, antes, los de German Crespo, tras haber empatado en casa ante el Ceuta el pasado fin de semana (1-1), deben visitar este domingo a un Algeciras que se encuentra en puestos de descenso con 31 puntos (Nuevo Mirador, 18:00).

Después de este partido, al que los de Germán Crespo llegan muy necesitados de puntos, el calendario de los blanquiverdes sube de nivel, porque visitarán El Arcángel de forma consecutiva los tres primeros clasificados del Grupo I. Es decir, llegarán al coliseo ribereño un Racing de Ferrol que ahora es tercero con 49 puntos, un Alcorcón que sigue líder con 53 y un Deportivo de la Coruña que es segundo con 51 puntos.

Inmediatamente después del duelo ante el Algeciras, será el Racing de Ferrol quien visite El Arcángel (sábado 25 de marzo, 19:00). Pasarán dos jornadas en las que el Córdoba disputará sus partidos a domicilio ante un Pontevedra que actualmente es colista y después ante el Linares en el temido estadio de Linarejos, un rival que es el perseguidor principal de los blanquiverdes, pues ahora mismo es séptimo con 39 puntos.

El 16 de abril en la jornada 32 será el turno del que por ahora es el favorito para ocupar la plaza de ascenso directo a final de temporada: el Alcorcón. Después de que el feudo cordobés lo visitara el tercer clasificado, le tocará el turno al actual líder de la clasificación. Se trata, sin duda, de dos partidos de máximo nivel entre aspirantes al ascenso en el que el CCF tendrá que demostrar si realmente es merecedor de pelear por una plaza en el play off o que, por el contrario, su gran inicio de temporada fue solo un espejismo.

Sin embargo, aquí no termina el frenético calendario blanquiverde de la recta final de campaña, ya que, en la jornada 33, los de Germán Crespo viajarán hasta Madrid para hacer frente a un Rayo Majadahonda que ahora mismo es el octavo clasificado con 36 puntos, a solo 10 del CCF. El plato fuerte llega una jornada más tarde con la visita del Deportivo de la Coruña a El Arcángel. Los cordobesistas se toparán con el actual segundo clasificado y uno de los más fuertes para hacerse con el ascenso en el que posiblemente sea el partido más esperado desde que arrancó la temporada 22-23 en la Primera Federación.

Y es que, tanto el cuadro gallego como el conjunto cordobés eran dos de los principales candidatos al ascenso directo. El Córdoba CF empezó como un tiro, mientras que el Dépor no alcanzaba ni el play off, una situación que ahora se ha intercambiado por completo y que obliga a los de Germán Crespo a actuar de emergencia si no quieren quedarse lejos del objetivo de pelear por volver a Segunda División.

Tras el duelo entre estos dos grandes de la categoría, al cuadro blanquiverde le quedará por visitar a una Balona que va undécima y a un Mérida que es el décimo clasificado; mientras que el San Fernando y el Badajoz, en la última jornada liguera, visitarán un El Arcángel por el que pasan la mayor parte de las opciones de que este Córdoba CF, que todavía no es capaz de recuperar su mejor versión, termine peleando por el objetivo de ascender.