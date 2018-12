"Tenemos la obligación de salir a hacerlo bien e intentar pasar"

El Córdoba ha preparado el partido de vuelta de la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que este martes le mide al Getafe (Coliseum Alfonso Pérez, 19:30) con un entrenamiento a puerta cerrada en El Arcángel. Tras el mismo, Curro Torres ha comparecido ante los medios de comunicación, aunque antes ha facilitado una convocatoria con sólo dos novedades respecto a la del choque liguero ante el Elche: Alfaro y Aythami vuelven a la lista en lugar de Blati Touré, tocado por un golpe, y Quintanilla.

"Tenemos la obligación cada vez que nos ponemos la camiseta del Córdoba de competir", ha indicado el técnico del Córdoba, consciente de que "al final tiene que ser un hábito salir a ganar e intentar darle la vuelta a la eliminatoria". En el partido de ida, el Getafe se impuso por 1-2 en El Arcángel, con un doblete de Jaime Mata, que dejó en nada el tanto de su compañero Bruno en propia puerta.

Curro Torres ha recordado que el conjunto azulón "es un equipo que todos conocéis, competitivo e intenso, en el que puede haber cambios, pero conociendo a Bordalás seguro que con la gente enchufada para mantener su plan de siempre". Con todo, el preparador cordobesista está centrado en su equipo, y espera que el choque sirva para "avanzar en el crecimiento, hacer un buen partido, ser intensos, llevar la iniciativa cuando se pueda y los tiempos del partido". "Hay que meter un plus para poder conseguir ganar", ha sentenciado.

Jovanovic y Luis Muñoz siguen al margen

El hispano alemán no ha querido dar pistas sobre el once que alineará en tierras madrileñas, aunque ha puntualizado que "no tenemos tanto margen para rotaciones porque tenemos gente tocada; vamos a sacar un equipo competitivo, el que creemos que es el mejor". "Tengo jugadores que pueden competir tanto en liga como en Copa, sin pensar ahora mismo en el partido del domingo", ha incidido Curro Torres, que ha aclarado que la baja de Blati es consecuencia de un golpe arrastrado del choque del domingo ante el Elche. Además, ha mantenido fuera a Luis Muñoz y Jovanovic, que "no han entrenado con el grupo aún".

Por último, y para matizar que el Córdoba se toma muy en serio el choque ante el Getafe, Curro Torres ha argumentado que "la Copa es una competición siempre atractiva para todo el mundo y tenemos la obligación de salir a hacerlo bien e intentar pasar; vamos a intentar hacerlo lo mejor posible".