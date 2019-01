De las Cuevas: "El equipo está más unido que nunca"

Miguel de las Cuevas será una de las novedades del Córdoba el sábado en Los Pajaritos ante el Numancia. El volante alicantino vuelve a estar disponible para Curro Torres tras cumplir su partido de sanción ante el Rayo Majadahonda, consecuencia de su expulsión por roja directa en Tarragona. Una buena nueva que contrasta con las bajas seguras para Soria del lesionado Álvaro Aguado, Javi Galán, que cumple ciclo tras ver la quinta amarilla ante los majariegos, y Aythami Artiles, expulsado el domingo y cuyo recurso ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no prosperó.

Tras la última sesión a puerta abierta de la semana, en la que Javi Lara trabajó al mismo ritmo de un grupo del que volvió a ausentarse Bambock –el franco camerunés está negociando su salida–, De las Cuevas no ha ocultado que tras el pinchazo ante el Rayo Majadahonda "afrontamos el partido frente al Numancia como si nos fuera la vida; tenemos que ganar ya fuera, vamos con confianza, con ganas de que llegue el partido para resarcirnos y con la mente ganadora que tenemos que tener ahora".

El volante alicantino ha insistido en que "puntuar y ganar fuera de casa es importante, pero hay que centrarse y hacernos fuertes en casa para tirar para arriba". Aunque ahora toca dar el paso a domicilio y frenar una trayectoria de récord (negativo) en un partido "súper complicado, porque jugar en casa contra el penúltimo será también una final para ellos". "Tenemos que estar metidos, concentrados, hacer nuestro juego y sacar un buen resultado", ha incidido.

De las Cuevas, coherente con su discurso, ha reconocido que el margen de mejorar en la segunda vuelta es amplísimo porque "la clasificación es mala, estamos en descenso, llevamos todo el año ahí abajo y somos conscientes de ello, pero trabajamos para darle la vuelta". Porque el veterano futbolista confía en la capacidad de reacción de sus compañeros porque "sabemos convivir con esta situación y sabemos que cuando hay que salir del descenso es en la última semana" del campeonato.

El recurso por Aythami, sin resultado

"Las sensaciones podrían ser mejores. Buscamos enlazar dos partidos que nos den confianza porque creo que, si conseguimos estar fuera de la zona de descenso, todo se verá más positivo", ha argumentado el alicantino, al que no le ha pillado por sorpresa la delicada temporada que está viviendo en estos primeros meses en el club blanquiverde: "No me lo esperaba, pero lo puedo comprender, llevo una trayectoria larga y pocas veces se disfruta en el fútbol".

Entre los problemas de este curso están los retrasos en el pago de las nóminas, todavía no solventados del todo, aunque el club confía en hacerlo pronto. Con todo, Miguel de las Cuevas opta por centrarse "en lo deportivo; el club tiene transparencia y confiamos en la gente que está al mando. Sabemos de las dificultades, pero el equipo está más unido que nunca. Nos centramos en ganar porque ganando todo se ve todo mejor y las cosas que te afectan se ven mejor".

La primera oportunidad para empezar a reaccionar llega el sábado ante el Numancia, una cita que se perderán seguro Javi Galán y Aythami, así como el lesionado Álvaro Aguado, con la duda de Javi Lara. El Córdoba recurrió la segunda amarilla del canario, así como la que Arcediano Monescillo mostró a Luis Muñoz, aunque se ha quedado sin el perdón de Competición.

Jona ya es jugador del Hércules

Este miércoles se ha confirmado también el fichaje de Jona Mejía por el Hércules después de que el ariete hispano hondureño rescindiera el martes su contrato con el Córdoba. El delantero, que se ha unido al club alicantino por lo que resta de temporada y dos más, se ha mostrado "con hambre de fútbol y con ganas de trabajar, entrenar duro y sumar después de año y medio muy complicado".

La confianza del director deportivo herculano, Javier Portillo, ha sido clave para que la negociación llegara a buen puerto y Jona ya esté a las órdenes de Lluis Planagumà, con la idea de que pueda debutar este fin de semana ante el Villarreal B, líder de un Grupo III de Segunda B en el que el Hércules es ahora sexto.