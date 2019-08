Alfonso Serrano ha tenido que lidiar hoy públicamente con la situación creada en el Córdoba CF y lo ha afrontado con sinceridad, reconociendo que "no es el mejor escenario posible" para desarrollar su labor. Eso sí, el director deportivo blanquiverde se ha mostrado convencido de que "mañana por la mañana inscribiremos a todos los jugadores", aunque ha dejado claro que "esa es la noticia que me han dado a mí, no es que lo diga yo".

En contacto permanente con Jesús León, Serrano ha comentado durante la presentación de Fidel Escobar y Sebastián Castro que "el presidente me ha dicho que estaba en trámites de hacer el último pago y que se hará ahora por la mañana", aunque también ha apuntado que "no soy la persona competente para tratar ese tema".

La incertidumbre que rodea al club y la dificultad para desbloquear esos derechos federativos, están teniendo cierta incidencia en el trabajo de la secretaría técnica del club, aunque desde la entidad se están dando ya los pasos finales para que el equipo pueda competir.

"La verdad es que no es el mejor escenario, eso es evidente. A todos nos gustaría que todo estuviese más calmado, pero yo veo a los jugadores y al cuerpo técnico con unas ganas e ilusión que me transmite mucha energía" ha reconocido Serrano, que ha perdido algunos objetivos en el mercado como el delantero Pedro Martín, pese a lo que se ha mostrado convencido de que "vamos a hacer un gran equipo y vamos a pelear por cosas importantes".

Contento con la pretemporada que cierra el equipo Al margen del trabajo en los despachos para cerrar fichajes, frenético a estas alturas, Serrano intenta estar en el día a día del equipo y ha valorado de forma positiva la fase preparatoria del curso. "A pesar de toda la rumorología que hay en torno al Córdoba, hablas con los jugadores y el cuerpo técnico y estoy contento e ilusionado. Me transmiten energía e ilusión y están con ganas de que empiece esto. Nos faltan mimbres, pero ya tenemos un buen boceto de equipo y a ver si lo definimos bien", ha explicado Alfonso Serrano cuando se le ha cuestionado por su sensación de la pretemporada y la construcción del bloque. Y es que, para el pucelano, "cuando llegas a un club y una ciudad, algunos te enganchan más que otros y la verdad es que Córdoba a uno le engancha. Trabajas con más ilusión y ganas, que en otros sitios la verdad que no te da y eso es un plus muy grande".

Pese a todo, Alfonso Serrano ha explicado que el retraso en los últimos fichajes no está directamente relacionado con la inestabilidad de la entidad, sino más bien con las dinámicas de esta época del año. "Sabíamos que el mercado nos iba a llevar a esta situación. Los últimos jugadores iban a ser la última semana y lo teníamos claro, tanto el míster como la dirección deportiva. Es el camino que estaba predeterminado", ha explicado el pucelano.

Sobre lo que queda por llegar, Serrano cree que serán "entre tres y cinco jugadores", porque además de algún delantero más y otro mediocentro, los técnicos buscan "un jugador también que pueda jugar de izquierda o derecha para dentro, que nos dé desequilibrio porque pensamos que los equipos en nuestro campo se cerrarán más que otras veces". "Intentamos dar un salto de calidad, que sabemos que es difícil pero esperemos que entre estos días y la semana que viene se completen las conversaciones que tenemos con diferentes jugadores", ha expuesto el director deportivo.

El número final de fichajes que terminen por llegar dependerá "de cómo se mueva el mercado la última semana. Esto es una cadena y en cuanto se mueva de Primera a Segunda se va a mover de Segunda a Segunda B. A partir de ahí, tenemos que estar atentos a qué jugadores de los que hemos hablado pueden venir", ha explicado Serrano, que cree que "no es una cuestión de cuántos, sino de la calidad de los jugadores y cuántos más puedan venir de calidad, mucho mejor".

La opción de usar fichas del filial

Además, para la composición final del plantel, el director deportivo blanquiverde ha explicado que "podemos jugar con los sub 23 y también podemos dejar varios jugadores con ficha del filial", como será el caso de Sebastián Castro, que ya tiene dorsal de equipo del Córdoba B, aunque jugará a las órdenes de Enrique Martín.