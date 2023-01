El Córdoba CF se abre a un último fichaje en el extremo

Un delantero, un central y un extremo. El Córdoba CF trabaja en las últimas horas del mercado para completar de la mejor manera posible la plantilla que tenga a disposición un Germán Crespo que tiene "mucho crédito", como apuntó Juan Gutiérrez Juanito tras la presentación de Alberto Castaño Canario como nuevo jugador blanquiverde.

Con el fichaje de Scepovic encarrilado y que crea "un especial interés" a la dirección deportiva cordobesista, el Córdoba CF trabaja en varios frentes. Con dos fichas libres ahora mismo, una será para el ariete serbio y la otra para un central. No todo queda ahí porque la puerta de salida sigue abierta y Ramón Bueno y Cedric Teguia podrían salir en esta recta final del mercado de fichajes.

Cuestionado por la llegada de un extremo más, Juanito dijo que "puede llegar", ya que la dirección deportiva trabaja en dotar "de todas las herramientas posibles a Germán y al equipo para que tengan todos los recursos para luchar por la primera plaza". "Ese es el objetivo ambicioso que tenemos y no se puede descartar por esta mala racha", confesó el gaditano. Además, añadió que "el objetivo real es mínimo estar en este play off", por lo que cabe la posibilidad "de agotar fichas para poner todos los recursos en manos de Germán".

Sobre la posible salida de Ramón Bueno o Cedric Teguia, Juanito dijo que "evidentemente hay jugadores con poca participación que tienen papeletas de tener las puertas abiertas para salir". Eso sí, "siempre que al jugador que salga le beneficie". "Dentro de estos movimientos, tratamos de que todos salgamos ganando", confesó el director deportivo. Además, agregó que "jugadores que no están no se sienten útiles y tienen la opción de ir a otro equipo y nosotros firmamos a otro que nos eleve nivel, pues en esos estamos".

Sobre la opción de equilibrar la plantilla, actualmente hay tres centrales y cinco mediocentros, Juanito comentó que dejaron salir a jugadores "antes de tener el sustituto". "Si todos hacemos lo mismo, no sale nadie", señaló el director deportivo que prefiere abrir la puerta a jugadores que "no estén metidos" en el objetivo del Córdoba CF.

Por otro lado, Juanito comentó que "hay operaciones que estamos moviendo, pero que te hace pensar que son difíciles que se produzcan y miras para otro lado". Una de los casos más llamativos es el de Florin Andone, al que la dirección deportiva del Córdoba CF ha sondeado en este mes de enero, pero "sus circunstancias personales hace que eso sea inviable". "Hubiera sido una posibilidad importante", señaló el director deportivo cordobesista.

En un mercado invernal "nunca se sabe" que puede suceder en las últimas horas y "la verdad que no me atrevo a dar un pronóstico sobre eso", apuntó. De hecho, recordó que "en noviembre pensamos una cosa, por el camino se pensó otra y son las circunstancias de este convulso mercado para el Córdoba CF... porque no me lo esperaba que un equipo que vaya primero, hubiese tantas peticiones de salir de jugadores", señaló Juan Gutiérrez.

En todas las salidas realizadas, cuatro hasta la fecha (Álex Bernal, José Cruz, Adrián Fuentes y Sergio Benito), el director deportivo apuntó que "hay que tratarlas desde el plano individual y nos hemos dado cuenta también de que el equipo venía de Segunda RFEF con jugadores con ampliaciones por objetivos y que ahora quedan en el aire".

También recordó que "siempre hay una idea, la de mejora, cuando se producen estos cambios". Además, apuntó Juanito que hace "referencia a un mercado atípico porque no está abierto para todos, porque no se puede firmar a jugadores importantes de otros equipos". Las opciones son "o juega poco en Segunda A o pueden salir por circunstancias de su equipo".

Analizando las salidas, destacó Juanito que el caso de Fuentes que "en dirección deportiva creíamos en él", pero deja al club "dinero en las arcas". Era un jugador que "no estaba teniendo participación necesaria que nos hiciera renovar su contrato". Por otro, en el de Sergio Benito, que jugaba "poco" y le sale "oportunidad del equipo de Polonia". "Si no juega y está el riesgo de seguir dos años mas aquí, lo hemos valorado y lo hemos dejado que salga", comentó el director deportivo.