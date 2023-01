Límite 48 horas: así llega el Córdoba CF al tramo final del mercado de fichajes

El Córdoba CF afronta un tramo final del mercado de fichajes bastante movido, en el que se prevén tanto movimientos de entrada como de salida para acabar de dar forma a una plantilla que en apenas un mes va a sufrir una renovación importante. Serán 48 horas frenéticas, hasta la medianoche del miércoles, fruto de los avatares de esta ventana de transferencias que ha llevado a la dirección deportiva blanquiverde a hacer muchos más movimientos de los previstos y deseados.

Para colmo, los malos resultados del equipo obligan a quemar las naves en cuanto a incorporaciones se refiere y, si bien no han cambiado directamente los planes de los técnicos, sí que han terminado de convencerlos de que hay que apostar por un cambio para intentar revertir la mala dinámica de resultados.

Hasta el momento, el Córdoba CF ha incorporado a tres futbolistas en lo que va de enero (Caballero, Armando Shashoua y Canario), a los que se deben sumar otros dos antes de la 23:59 del martes. Los objetivos de la dirección deportiva blanquiverde están ya bien definidos: Stefan Scepovic para reforzar la delantera y Adri Castellano para hacer lo propio en la retaguardia. Además, a las salidas de Álex Bernal, José Cruz, Sergio Benito y Adrián Fuentes, se podrían sumar antes de la fecha límite Cedric Teguia y Ramón Bueno.

En lo que a las altas se refiere, el fichaje de Scepovic es cuestión de horas, pues según pudo saber el Día el club y el agente del delantero balcánico tienen ya apalabrados los términos de su contrato, que se extenderá hasta el final del presente curso. Salvo sorpresa, debe ser el cuarto fichaje en cobrar oficialidad.

Y para culminar la reconstrucción de la plantilla, los técnicos tienen como opción prioritaria en la zaga a Adri Castellano -según avanzó Córdoba-, el cordobés de la Ponferradina, que puede actuar tanto de lateral izquierdo como de central zurdo. Su fichaje, sin embargo, no es nada sencillo, porque los de El Bierzo no están por la labor de dejarlo marchar salvo que encuentren un refuerzo inminente para suplirlo. De no ser así, el Córdoba deberá buscar alguna alternativa.

Ramón Bueno pide salir

Aunque esos fichajes ya encajarían en las dos fichas libres que el club tiene ahora mismo disponibles, la operación salida sigue abierta. En estas horas finales del mercado de fichajes podría salir del equipo Ramón Bueno, información confirmada también por Cope Córdoba. El mediocentro ha pedido a la entidad que le abra las puertas, al darse cuenta de que Germán Crespo no cuenta con él, algo que se mantendrá inalterable tras llegadas de Caballero y Shashoua. La intención de salir parte del futbolista, aunque su contrato hasta 2024 dificulta una sencilla solución, que pasaría por una cesión hasta el final del presente curso o, en última instancia, por una rescisión pactada que le permita ser libre.

En la rampa de salida sigue también Cedric Teguia, que curiosamente ha participado en los últimos encuentros pero al que el club pretende cortar en este mercado invernal, tarea en la que su agente trabaja desde hace días. De no encontrar una salida, y ante la aparente falta de opciones de nivel para reforzar los costados del ataque, el hispano-camerunés podría quedarse en el equipo, aunque su situación sería complicada, pues Germán Crespo ha mostrado muy poca confianza en el joven cedido por el Atlético de Madrid.

De completarse las salidas de Cedric Teguia y Ramón Bueno, y teniendo en cuenta que Armando Shashoua ha sido inscrito con la ficha libre que quedaba en el filial, el Córdoba podría cerrar el mercado de fichajes de enero con varias licencias libres, al considerar desde el club que para media temporada no sería necesario seguir contratando más futbolistas. Con todo, habrá que esperar a buen seguro hasta última hora del martes para cerciorarse de la composición final de la plantilla blanquiverde, porque en este escenario cualquier sorpresa es posible.