El Córdoba CF y la reivindicación de lo propio

Una semana después del 28-F, El Arcángel se vistió de gala para festejar el Día de Andalucía. Nunca es tarde si -como en este caso- la dicha es buena. Era día para que la plantilla cordobesista vistiera la elástica conmemorativa que el club presentó para una fecha especial y que, por caprichos del calendario, se pospuso hasta la siguiente jornada como local, que coincidía con principios de marzo. Aunque no se vieron muchas entre el público, la camiseta -blanca entera con una franja diagonal verde que emulaba una anterior de visitante- tuvo buena aceptación en las redes sociales.

Las gradas se poblaron más de lo habitual. Cerca de media entrada. Los aficionados aprovecharon el solecito del domingo y la promoción que puso el club a disposición con precios a dos y seis euros, cuya recaudación iba destinada al Hermano Bonifacio del Hospital San Juan de Dios.

Con este clima, la afición ovacionó a su capitán Javi Flores cuando el speaker lo anunció en el once inicial antes del partido. El fuensantino venía de ser protagonista, directo e indirecto, la semana pasada. Su participación de 75 minutos en el estadio de Maspalomas contra la UD San Fernando, le costó la derrota administrativa al Córdoba por alineación indebida. Un error de cálculo del club, que no estaba informado de que el 21 cordobesista cumplía ciclo de tarjetas amarillas y, por tanto, no podía jugar. Una pequeña mancha en una temporada brillante en todos los aspectos. Todo quedará en anécdota.

Jugadores, cuerpo técnico y directiva cerraron filas tras su llegada de las Islas Canarias y se unieron ante las críticas. Quedó demostrado a los dos minutos de partido cuando Luismi adelantó a los blanquiverdes y todos fueron a celebrarlo con el delegado del equipo, Julio Cruz, en quien se fijaron la mayor parte de las miradas como responsable del fallo de que Javi Flores jugase en el campo del San Fernando. El abrazo colectivo de un grupo que muestra su fuerza en la unión que trasladan.

Con el empate del Mensajero a los 15 minutos, se llegó al descanso. En la pausa, El Arcángel siguió con su particular reivindicación de "lo nuestro", de lo andaluz, lo cordobés. Tocó el turno a la fiesta del carnaval que, a la hora del partido, apuraba sus últimas horas en la capital con la Quema del Dios Momo en la plaza de La Corredera. La agrupación chirigotera La Banda (Primer premio en el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Córdoba 2022) se apropió del centro del campo y por megafonía sonó uno de sus pasodobles cordobesistas tras proclamarse también como ganadores del primer certamen de coplas de carnaval, impulsado por el propio club blanquiverde.

Costó más de la cuenta, pero los de Germán Crespo redondearon la fiesta matinal del domingo. El Mensajero, que ya privó al Córdoba CF en la ida con un empate en el minuto 90, tuvo sus opciones en el feudo cordobesista, que se mantiene inexpugnable hasta la fecha. La vida sigue igual para jolgorio del cordobesismo, que ve más cerca el ascenso a Primera RFEF.