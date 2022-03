El Córdoba CF quiere responder sobre el césped al órdago del Montijo

A falta de ocho jornadas para el final del campeonato, el Córdoba CF inicia este domingo al mediodía en Montijo una serie de cuatro partidos con los rivales que le persiguen en la tabla. Será un mes de competición decisivo para que los blanquiverdes terminen por confirmar lo que vienen trabajando toda la temporada, que no es otra cosa que un ascenso directo merecido y que terminará cayendo tarde o temprano. La ambición en El Arcángel es que se produzca cuanto antes, y para ello la mejor fórmula es la de seguir ganando semana tras semana, como viene haciendo el equipo de Germán Crespo desde que arrancó la segunda vuelta.

La gran dinámica de resultados que también mantiene el Cacereño es el único factor que ha impedido a los blanquiverdes el despegue definitivo, aunque la sensación que flota en el ambiente es que el Córdoba tiene en su mano la ocasión de reventar definitivamente la liga en las dos próximas semanas. Si quiere que así sea, el CCF tiene que superar al Montijo antes de pensar ya en ese duelo directo que puede dibujar una fecha en el calendario para la fiesta del ascenso. Y por si no tuviera suficiente motivación la plantilla cordobesista con la importancia de los tres puntos en juego, el Montijo se ha encargado de calentar el partido en la previa de una manera poco decorosa, recordando la dolorosa derrota del Córdoba ante el Betis Deportivo en el final de la temporada pasada.

Aquel último tropiezo de los cordobesistas aún duele en la afición blanquiverde, aunque para los extremeños haya sido una forma de intentar demostrar que el CCF no es imbatible. Poco tiene que ver la plantilla actual con aquella que tiró la temporada pasada de manera lastimosa. Y, dicho sea de paso, tampoco la calidad del Montijo es la de aquel Betis Deportivo que terminó confirmando su puesto en la Primera RFEF.

Los jugadores blanquiverdes respondieron a las poco elegantes maneras del rival con mensajes de unidad. No es ningún secreto que en el vestuario la máxima ahora es la de ganar y, si se puede, ajustar cuentas deportivamente con el cuadro pacense, que ya recibió un severo correctivo en su visita a El Arcángel de la primera vuelta (3-1).

Para intentar que los órdagos del rival se queden solo en eso, Germán Crespo dispondrá de todos sus jugadores con solo dos excepciones, los lesionados José Alonso y Ekaitz Jiménez. En la convocatoria vuelven a entrar José Ruiz y Omar Perdomo, tras cumplir sus respectivas sanciones. El técnico granadino agitará de nuevo el once inicial, después de que el miércoles pasado llevara a cabo hasta siete cambios en busca de la versión más fresca posible de su equipo.

Vuelta al césped artificial

El césped artificial del Emilio Macarro será también un factor a tener en cuenta ante un Montijo que es el equipo más seguro defensivamente como local, con solo seis goles encajados en su feudo en 13 partidos. Si algo le sobra al Córdoba es pólvora en ataque, pero Germán Crespo tendrá que hilar fino para encontrar el mejor rendimiento de su equipo, que esta temporada ya ha dejado señas de incomodidad prácticamente cada vez que ha tenido que jugar sobre un césped sintético como el que se encontrará en la localidad extremeña.

Aunque en casa siempre es un rival a tener en cuenta, el Montijo también tendrá que lidiar con su dosis de presión. Los de Juan Marrero son quintos, cerrando los puestos que dan derecho a disputar el play off de ascenso, pero ven al Villanovense acechando a solo dos de distancia, después de haber encadenado dos derrotas de manera consecutiva. Les urge, por tanto, sumar de nuevo para no perder fuelle y enfrente tendrán a un Córdoba embalado que no quiere perder la inercia para estar celebrando cuanto antes el ascenso. Cuando ruede el balón, los órdagos previos quedarán aparcados y será el fútbol el que dicte sentencia.