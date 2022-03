El Montijo 'calienta' la visita del Córdoba CF, que responde movilizando a su gente

El Montijo ha decidido poner algo de picante a las horas previas a la visita del Córdoba CF, en lo que para los extremeños es el partido del año. Tanto en lo deportivo como en lo económico, el duelo ante los blanquiverdes es siempre esperado esta temporada como agua de mayo por los rivales, y para aumentar la repercusión y tratar de incentivar la presencia de aficionados cordobesistas, el club extremeño ha decidido meter el dedo en la llaga, recordando que el Córdoba no es invencible de una manera un tanto cuestionable.

"Se les puede ganar, no son invencibles", reza un mensaje hecho público en las redes sociales del Montijo, junto al vídeo del gol que costó la derrota al Córdoba ante el Betis Deportivo en el final de la temporada pasada. Un tanto que sirvió al filial verdiblanco para ganar en El Arcángel y para dejar a los cordobesistas sin opciones de disputar el ascenso a Primera RFEF. Tanto por el sinsentido de aludir a una temporada pasada como por el escozor que aquella derrota produjo y que no se ha olvidado, las reacciones desde el propio club blanquiverde y desde su afición no se han hecho esperar.

El Córdoba CF no tardó en responder, también en redes sociales, con un mensaje en el que ponía las cosas en su sitio. "No nos avergüenza saber de dónde venimos, porque tenemos claro hacia dónde vamos", sentenció el club blanquiverde, en un mensaje en el que también anunciaba que la entidad se hará cargo de pagar cinco euros del desplazamiento a cada seguidor del club que esté el domingo en el Emilio Macarro animando a su equipo. De esta forma, los seguidores blanquiverdes podrán presenciar el choque en directo por 20 euros, incluyendo en el precio los 15 euros de la entrada y el desplazamiento en bus fletado por el club, que pasa a costar cinco euros en lugar de diez.

Los propios jugadores del Córdoba, además del técnico Germán Crespo en sala de prensa, han mostrado su malestar por ese recado de mal gusto del Montijo, con mensajes alusivos al duelo del domingo. "Nosotros hablamos en el verde", espetaba Simo en su cuenta de Twitter. "No nos avergüenza, al contrario, nosotros somos y defendemos al Córdoba CF", posteó Omar Perdomo.

No nos avergüenza, al contrario, nosotros somos y defendemos al @CordobaCF_ofi 💪🏻💪🏻💚💚 — Omar Perdomo 🦁 (@Perdomomachado) March 25, 2022

Y es que la búsqueda de protagonismo y repercusión económica del Montijo, con una buena dosis de mal gusto, ha provocado un efecto inmediato en los jugadores del Córdoba CF que ahora tienen un motivo más para salir con toda la intensidad posible en busca de otros tres puntos.