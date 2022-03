Minimizar errores, la clave de Germán Crespo para ganar en Montijo

El Córdoba CF tratará este domingo de ganarle una semana más al calendario en esa lucha que mantiene consigo mismo y con el Cacereño por asegurar cuanto antes el ascenso directo, y para ello tendrá que superar a un Montijo que espera en su campo con con confianza e incluso lanzando alguna que otra provocación en redes sociales al gran dominador de la competición.

Germán Crespo, el técnico del Córdoba, prefiere centrarse en el aspecto deportivo y avisó de la importancia de minimizar errores en un campo pequeño y de césped sintético, muy lejos de la alfombra que resulta El Arcángel. "Sobre todo, tenemos que mantener la máxima concentración, porque es un campo de dimensiones pequeñas en el que ellos juegan con mucho juego directo, tanto en el balón parado como en saque de portería o desde su campo propio. Habrá que estar intensos en las disputas y en las caídas de balón. En cualquier saque de banda te meten el balón en tu área y habrá muchos duelos", apuntó el granadino.

Cuestionado por las claves para superar al cuadro extremeño, Crespo lo tiene claro: "El no equivocarnos defensivamente, porque ha habido partidos en los que regalamos goles, como en Las Palmas o en La Palma, donde no supimos leer bien los últimos minutos. Hemos intentado incidir en que si llegamos con victoria a los últimos minutos, hay que leer bien el partido. Hay que dar importancia a no cometer faltas tontas o regalar saques de banda".

El preparador blanquiverde también se refirió a la provocación lanzada desde el Montijo, que ha decidido calentar el ambiente del partido recordando que el Córdoba no es invencible de una manera bastante curiosa, sacando a la palestra el vídeo del duelo de la temporada pasada ante el Betis Deportivo, una dolorosa tarde para los cordobesistas que aún no se ha olvidado. "Creo que no es lo más acertado. Hay muchas formas de motivar a tus jugadores, pero no riéndote del mal del vecino. Creo que no han estado muy acertados. Esto es largo y año pasado le tocó al Córdoba, pero otro año les puede tocar a ellos. Nos puede servir de motivación, a los jugadores y a la afición, que creo que es lo que han buscado. Pero se lo tienen que hacer ver, porque creo que no es la mejor forma", comentó Germán Crespo al respecto.

El momento de mantener la racha

Más allá de esas guerras fuera de lo meramente futbolístico, Crespo reflexionó sobre la importancia de dar un paso al frente y mantener la racha de victorias ahora que el Córdoba se medirá a cuatro rivales de los teóricamente más fuertes de su liga. "Está claro, pero así llevamos todo el año. Tenemos que intentar ganar todos los partidos, ahora son rivales directos, pero son tres puntos más. Está claro que si contra el Cacereño eres capaz de ganar, tendríamos más cerca el objetivo. Pero nosotros afrontamos todos los partidos con respeto al rival, sean de arriba o abajo. Ahora tenemos que pensar en el domingo, que será un partido complicado ante un equipo que lo está haciendo muy bien y que tiene su primer objetivo cumplido, pero que buscarán ahora meterse en el play off", comentó.