El Córdoba CF y un particular mayo en su camino hacia el ascenso

Con el play off asegurado y la segunda plaza más que afianzada arranca mayo un Córdoba CF que quiere seguir presionando a un Castellón que tiene a tiro su ascenso directo. Los orelluts tienen ocho puntos de ventaja respecto a los blanquiverdes y solo quedan ya en juego cuatro citas de esta fase regular, pero Iván Ania insiste en su mensaje de mirar hacia arriba mientras haya posibilidades.

Durante este recién acabado mes de abril, el Castellón fue el que más puntos consiguió tras hacer un pleno de triunfos en los cuatros encuentros disputados. Los castellonenses se impusieron al Intercity y al Linares Deportivo a domicilio y en Castalia se deshicieron de dos equipos de la zona peligrosa de la tabla, el Recreativo Granada y el Melilla.

Tras el Castellón, el Córdoba CF logró nueve puntos de 12 posibles tras pinchar en casa ante el Alcoyano. Los de Iván Ania dejaron su portería a cero en los otros tres envites, en los que derrotó a domicilio al Real Madrid Castilla y al Intercity y también se impuso en El Arcángel a un Málaga que era un rival directo por el mismo objetivo. El triunfo ante los malacitanos tuvo sabor doble porque también se apuntó el goal average.

En el mes de abril, el Ibiza y el Málaga lograron menos puntos que el quinto clasificado, un Ceuta que arrancó con un empate en La Rosaleda ante los malagueños y luego logró dos triunfos seguidos en casa ante el Linares Deportivo y el Atlético Baleares. Solo el Real Murcia en esta última jornada fue capaz de frenar a los de José Juan Romero.

Por su parte, el Ibiza logró en abril seis puntos tras vencer al Melilla y al Atlético Baleares. Sin embargo, la racha se volvió a torcer con las derrotas ante el Atlético de Madrid B en casa y la de esta última jornada ante el Antequera, lo que supuso que la entidad balear tomase cartas en el asunto y decidiese destituir a Guillermo Fernández Romo.

Tampoco fue abril el mes de un Málaga que solo logró cuatro puntos. Los malacitanos empataron con el Ceuta y el Real Murcia en casa, mientras que a domicilio ganaron al filial del Atlético de Madrid y perdieron en El Arcángel ante el Córdoba CF. De este modo, mantuvo la cuarta plaza de la tabla, aunque los ceutíes se han quedado a seis puntos de distancia cuando quedan 12 en juego.

Para este mes de mayo, hay varios frentes abiertos en la zona noble. El líder, el Castellón, no debe complicarse su ascenso con la clara renta que tiene sobre el Córdoba CF. Eso sí, ahora tiene dos citas de peso ante el Real Murcia y el Ibiza. Aún así, debería fallar en tres de los cuatro partidos que le quedan (también jugarán ante el Algeciras y el Atlético Sanluqueño).

Por su parte, el Córdoba CF arrancará el mes de mayo ante un rival ya descendido como es el Recreativo Granada. Con la segunda plaza casi echa, los blanquiverdes quieren seguir metiendo presión al líder. Los de Iván Ania jugarán después con el Sanluqueño y el Algeciras y entre medias de ambos duelos visitarán a un Ibiza que una semana antes jugará en Castalia, por lo que los ibicencos tienen dos citas de peso para ver cómo acaban en la tabla.

El Ibiza, con un punto de renta sobre el Málaga, recibe este domingo al Real Madrid Castilla antes de enfrentarse al Castellón y al Córdoba CF. La fase regular la cerrarán en Huelva ante el Recreativo. En este caso debe estar atento el cuadro malacitano con un calendario más liviano al enfrentarse al Mérida, San Fernando, Antequera y Real Madrid Castilla. Eso sí, no se pueden relajar los de Pellicer porque el Ceuta está al quite. No obstante, los caballas buscan cerrar esa quinta plaza ante rivales como el Antequera, el Alcoyano, el Atlético de Madrid B y el Mérida.

Con los calendarios de los primeros cinco equipos del Grupo 2 de Primera RFEF en la mano de este mes de mayo, el Córdoba CF, con la plaza de play off ya asegurada, debe certificar su segundo puesto para pensar en las eliminatorias de ascenso de junio, ya que el líder, el Castellón, solo se podría complicar el salto de categoría si no es capaz de ganar dos de los cuatro partidos que le quedan por disputar.