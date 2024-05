Iván Ania, sobre la visita al Ibiza: "Es un partido parecido al de 'play off'"

El Córdoba CF viaja a Ibiza sin reserva alguna y con la firme intención de dejar sentenciada la segunda posición, para afrontar una última semana de liga regular más tranquila, como previa a lo que será el momento cumbre del curso con la disputa del play off por el ascenso.

Dada la importancia que otorga a este partido, el técnico del conjunto cordobesista, Iván Ania, dejó claro que su equipo buscará el triunfo para alejar definitivamente al Ibiza en la clasificación. "Queremos asegurar la segunda posición y vamos con la intención de ganar el partido, de sacar los tres puntos. Sabemos de la dificultad del rival, es un partido parecido al de play off, pero como visitante. El Ibiza es un equipo que va a estar en play off y lo tenemos que afrontar de esa manera. Es un partido decisivo, no una final, pero sí decisivo porque si salimos con un buen resultado ya estaremos matemáticamente como segundos. Ellos imagino que querrán ganar para intentar acercarse a nuestra posición y asegurar la tercera", comentó el técnico.

El duelo en Can Misses lo afronta el Córdoba con una sola duda en el plano físico. "No tenemos bajas más allá de la duda de Martínez, los demás están disponibles y Martínez ha hecho parte con el grupo, parte con Eu en readaptación y viajará, pero no tenemos tomada la decisión de si participará o no", explicó Ania.

Enfrente, el Córdoba CF tendrá a un rival con poderío, pese a su tendencia a la baja en los últimos meses, pues la llegada de Onésimo parece haberles reactivado. "Es un equipo que todos sabemos de su potencial. Hizo una primera vuelta espectacular y en la segunda no lo ha podido repetir, pero es un equipo con mucha experiencia y jugadores de superior categoría. El cambio que ha tenido, desde mi punto de vista, es que ahora son más presionantes y valientes. El día del Castellón saltaban con los extremos a los centrales y en ese sentido han cambiado respecto a la anterior propuesta", indicó Ania analizando ese cambio en el banquillo de su rival.

La gestión de las tarjetas amarillas en el Córdoba CF

Respecto a sus planes para el duelo de este sábado, Iván Ania tiene claro que no mirará aún el asunto de las tarjetas amarillas, algo que sí haría en la jornada final para evitar bajas innecesarias en el play off: "Es evidente que a la siguiente semana será una situación distinta, porque si ven la quinta en la última jornada ya no podrían jugar en el primer partido del play off. Ahora mismo no estoy mirando eso pero en la siguiente jornada sí hay que tenerlo en cuenta".

A Ania se le preguntó también por la concentración que llevará a cabo el equipo la próxima semana, para alejarse del ambiente festivo de Córdoba en la semana de la Feria. "Es la primera vez que lo veo, no sabía que íbamos a tener todo tan cerca y la situación que se podía dar. Es una decisión de todos, del club y del cuerpo técnico. Creo que nos viene bien para alejarnos un poco del ruido, de la fiesta, porque estamos en un momento decisivo de la temporada. Y también nos sirve para preparar el partido de Algeciras, además de convivir y preparar el play off. Somos un equipo que en casa normalmente no nos concentramos, solo cuando viajamos. Incluso intentamos estar el menor tiempo posible fuera de casa cuando viajamos pero es un caso especial en el que queremos evitar cualquier tipo de distracciones. Si estás aquí toda la semana, ya sea por los hijos o por los amigos, vas a estar más pensando en fiesta que en estar metido en el partido", valoró el asturiano.

Los posibles rivales en el 'play off'

Mirando de reojo ya al play off de ascenso, al técnico del Córdoba CF se le cuestionó por los posibles rivales y sus preferencias, sin que llegase a mojarse, más allá de demostrar que ya los tiene muy estudiados. "Todos son buenos equipos, con perfiles distintos. Barça B y Celta B son dos filiales de propuesta dominadora. El Barça con un sistema muy definido y el Celta ya lo conocemos de la temporada pasada, que sigue manteniendo la misma propuesta. El Nàstic y la Ponferradina ya son dos equipos totalmente distintos, equipos sénior y con mucha experiencia. Están ahí por méritos propios, evidentemente. Les hemos visto, pero cuando sepamos el rival que nos toca, ahí les estudiaremos más a fondo. Cualquiera de los cuatro que nos toque va a ser difícil, igual que al que le toquemos nosotros, o el Ibiza o el Málaga", apuntó.

Y es que en esas eliminatorias, el entrenador del Córdoba CF piensa que de nada sirve el cartel de favorito. "Un play off es una situación de detalles. Son partidos normalmente muy cerrados, muy tácticos, en los que hay que dominar las áreas y todos los momentos del partido. A veces los momentos de euforia te hacen que te puedas descubrir y que el rival tengas sus opciones. Si eres segundo, te valen los empates, que es algo que tienes que saber manejar para aprovecharse de ellas. En Segunda División es normal que el que entra de sexto lo haga fuerte porque viene de dinámica positiva. A veces estar mucho tiempo arriba te produce desgaste. Pero lo importante será resetear cuando se acabe el partido del Algeciras y pensar en el play off. Creo que es mejor entrar con sensaciones buenas que malas, pero hace dos años subió el Albacete que había entrado perdiendo y superó al Deportivo en su casa", recordó.