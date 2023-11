El Córdoba CF, mermado por las bajas, busca tres puntos ante un Atlético B necesitado

El Córdoba CF regresa este sábado a la competición con el deber de retomar el camino de la victoria en el feudo del Atlético de Madrid B, al que llega en circunstancias bastante tan complejas o más que el rival que le espera enfrente. Y es que las bajas y sanciones se han cebado con el equipo de Iván Ania en esta semana, hasta el punto de obligar al técnico asturiano a quebrarse la cabeza para componer no ya la convocatoria, también el once inicial que pondrá en liza en la Ciudad Deportiva Cívitas Atlético de Madrid.

Y es que por primera vez en la temporada Calderón no estará disponible en el conjunto blanquiverde, lo que unido a la lesión de Adri Castellano deja un puesto desierto en el equipo titular del Córdoba que Ania medita cubrir desplazando a Gudelj al costado y dando entrada a Carlos García. La opción de más riesgo, pero que permitiría no tocar la zona de centrales, para por confiar en el joven Álex López de inicio, algo que quizás supone un riesgo difícil de asumir en un partido complejo al que el CCF llega con la obligación de sumar.

Esa variante, y la decisión que Iván Ania tome al respecto, condicionará por completo la alineación de un Córdoba que tampoco podrá contar con Iván Rodríguez, Álex Sala y Kuki Zalazar por lesión. En total, cinco son las bajas que tiene que lamentar el cuadro blanquiverde, algo que ha hecho mucho daño a una plantilla que tampoco anda precisamente sobrada de efectivos.

Por lo tanto, sobreponerse a esos contratiempos será el primer triunfo que deba conseguir el Córdoba en territorio atlético. El segundo debe llegar después, para dejar atrás esa dinámica de dos empates consecutivos que han frenado el asalto definitivo a la zona de play off, un reto que ha estado a tiro dos semanas pero que no ha llegado a verse concretado por las oportunidades perdidas ante el Málaga y el Ceuta por los blanquiverdes.

Reencuentro con Carlos Puga

La buena noticia para los de Iván Ania es que el rival que tendrán enfrente no anda tampoco muy fino. El filial del Atlético de Madrid B ha sumado solo un punto en los últimos cuatro partidos y el descenso acecha de nuevo a un equipo que hasta la fecha ha ido a tirones. Un mal arranque dejó paso a cinco jornadas sin ganar y ahora los de Tevenet parecen de nuevo atascados. El Córdoba buscará que el despertar del filial rojiblanco se aplace al menos una semana más.

En el joven equipo colchonero, hay también varias bajas significativas. El mediapunta Sergio Guerrero se perderá el partido por sanción, mientras que el extremo Salim El Jebari ha sido citado por la selección sub 23 de Marruecos. Tevenet también echará de menos al meta Iturbe y al central Kostis. En el once inicial de los colchoneros se espera la presencia de Carlos Puga, jugador blanquiverde hasta el pasado verano y un hombre que a buen seguro tendrá ganas de hacer patente el error que el Córdoba CF cometió dejándolo escapar. Con el historial negro del conjunto cordobesista ante sus ex, bien harán los de Ania en vigilar ese flanco derecho del ataque rojiblanco para evitar que el atasco a la hora de sumar puntos se alargue una semana más, con lo que ello supondría a efectos clasificatorios.