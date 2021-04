El Córdoba CF se agarra a la maldición de la Balona en El Arcángel

El Córdoba CF recibe este domingo a la Balompédica Linense en El Arcángel (17:00), un escenario que resulta maldito para un conjunto albinegro convertido en rival directo de los blanquiverdes por un billete para la Primera RFEF. Los linenses no han ganado ni al primer equipo (al que visitó por última vez en 1992, cuando aún jugaba sus partidos en el antiguo estadio) ni al filial, al que sí que ha derrotado dos veces a domicilio, pero en la Ciudad Deportiva.

Sin duda, una buenísima noticia a la que se aferran los cordobesistas, que han sumado más puntos lejos de casa (18) que en su propio estadio (12), para dar un necesario golpe encima de la mesa. Porque el triunfo dejaría al CCF en la segunda plaza que ostenta actualmente el equipo gaditano, que aventaja a los blanquiverdes en un punto en la clasificación del subgrupo D del Grupo IV de Segunda División B.

A pesar de que no ha ganado nunca el cuadro de La Línea en el estadio ribereño, el Córdoba, que contará con el apoyo en la grada de 400 espectadores, debe andarse con mucho ojo porque los de Antonio Calderón solo han perdido en tres de sus nueve desplazamientos en todo el curso, donde han conquistado 14 puntos en sus viajes. Todo un aviso a navegantes.

Durante sus visitas a Córdoba, la Balompédica Linense ganó al cuadro cordobesista una cita liguera en el Viejo Arcángel. Fue en la temporada 86-87 cuando se impuso al equipo dirigido por Vavá gracias al tempranero tanto de Andrades. También venció cuatro años antes a los blanquiverdes, aunque fue en la primera eliminatoria de la Copa del Rey del curso 83-84 (1-2).

No hubo más triunfos de los balonos ante el primer equipo cordobesista, aunque sí se impuso dos veces al filial en la Ciudad Deportiva. En El Arcángel, no lo hizo ni ante el Córdoba B. El último duelo ante el Córdoba CF acabó en tablas (0-0). Esta cita se celebró el 20 de diciembre de 1992, donde los de Tolo Plaza no pudieron con los albinegros, que sacaron también otra igualada sin goles en el ejercicio 89-90. El resto fueron triunfos de los locales, que ganaron hasta en cuatro ocasiones a los de La Línea. Unas cifras que este domingo los de Pablo Alfaro intentarán aumentar para sumar esos tres necesarios puntos ante un rival directo para dar un paso al frente en la clasificación.