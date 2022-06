El Córdoba CF encarrila su 'operación salida'

El Córdoba CF está a punto de hacer buena esa máxima tan futbolística de que antes de entrar hay que dejar salir. A falta de completar su plantilla con las cinco incorporaciones en las que trabaja la dirección deportiva, el club blanquiverde tiene ya encarrilada su operación salida, al acercar posturas con Omar Perdomo para la rescisión de su contrato. Al conjunto cordobesista ya solo le quedaría desprenderse de Iván Robles, algo que es cuestión de tiempo y que no preocupa en absoluta en las oficinas de El Arcángel.

Hasta el momento, el Córdoba ha oficializado ya tres salidas de futbolistas que tenían contrato para la próxima temporada. En los tres casos se alcanzó un acuerdo rápido con los jugadores, que han percibido una cantidad económica por rescindir sus vínculos. Luismi Redondo, que jugará en el Ceuta, y Toni Arranz, que lo hará en el Numancia, son junto a Bernardo Cruz los tres descartes que ya se han desvinculado de la entidad.

Y a ellos se unirá muy pronto Omar Perdomo. Según ha podido saber el Día, el club y los agentes del atacante canario tienen ya perfilado un acuerdo de desvinculación para dejar sin efecto el año de contrato (con otro opcional) que unía a ambas partes.

Omar Perdomo aterrizó el pasado verano en El Arcángel con el cartel de futbolista importante para dar un salto de calidad al ataque del CCF. El canario, sin embargo, no terminó de coger la continuidad y confianza necesarias para mostrar su mejor versión. Así lo atestiguan sus números, pues aunque participó en 22 partidos de liga, solo acumuló 520 minutos y partió como titular únicamente en cuatro ocasiones. Aún así, fue capaz de hacer cinco goles y dio una asistencia, pero a nadie se le escapa que se esperaba mucho más de él. Sus números como cordobesista se completan con cuatro apariciones en la Copa RFEF y una en Copa del Rey.

El futbolista, que cuenta ya con alternativas sobre la mesa para continuar su carrera, era consciente al término del pasado curso de que su continuidad en El Arcángel era muy complicada, al no entrar en los planes de la dirección deportiva y no gozar tampoco de la confianza de su entrenador. Por ello, se marchará de Córdoba con la espina de no haber podido brillar como esperaba.

Con su marcha, Juanito tendrá ya completada una parte importante, y en muchas ocasiones la más complicada, del trabajo de planificación. Al director deportivo le restan ahora por concretar los cinco fichajes que deben completar la plantilla que entrenará Germán Crespo. Una tarea en la que trabaja de manera intensiva, por más que en los últimos días apenas han trascendido noticias más allá del interés en el joven central Jorge Moreno.

Iván Robles saldrá cedido

Para despejar de forma completa la nómina de futbolistas que no cuentan para el club, faltaría por confirmar el destino de Iván Robles. El jugador onubense, que tuvo un contencioso por el club hace dos veranos por la rescisión de su contrato, mantiene un año más de vínculo con la entidad de El Arcángel, de la que volverá a salir cedido para no regresar ya más.

El club, de hecho, aguarda a que el futbolista concrete su futuro, sin excesiva preocupación en el asunto, pues su salida está más que clara. Por el lateral derecho, que este pasado curso jugó en el San Roque de Lepe, se había interesado el Mérida, por lo que es probable que su vuelta a Córdoba sea para tener a los blanquiverdes como rivales.