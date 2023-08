El Córdoba CF estudia cambiar el espónsor de sus camisetas tras cuatro temporadas vistiendo Givova

La presentación de las nuevas camisetas del Córdoba CF para la temporada 2023-2024 que tendrá lugar el próximo martes 8 de agosto en El Arcángel podría ser la última vez que el conjunto blanquiverde estrene su vestimenta con Givova como espónsor técnico del equipo. Es la última campaña que a la firma italiana le queda de contrato con la entidad blanquiverde y el propio consejero-delegado del club mostró cierta disconformidad y lanzó un dardo a la marca y en su última intervención pública.

El Córdoba CF ya se vio obligado a pedir disculpas por la larga espera cuando anunció que la presentación de la nueva piel blanquiverde sería el 8 de agosto. El motivo del retraso del estreno de las nuevas camisetas, tal y como el club señaló, se debe a problemas logísticos. Este mismo jueves durante la presentación del Trofeo Puertas de Córdoba, Monterrubio hizo hincapié en que les hubiese gustado "tener las camisetas antes" y que tomarán "las medidas oportunas para que no vuelva a ocurrir".

Con gesto serio cuando le tocó hablar sobre la tardanza de las nuevas equipaciones para la 23-24, pues su deseo era que para el I Trofeo Puertas de Córdoba pudieran estrenar su nueva piel, Monterrubio confesó que está "analizando un cambio de espónsor" para sus camisetas. De hecho anunció que hay más de cinco marcas deportivas distintas que se han puesto en contacto con el club interesadas en vestir al CCF los próximos años.

"Tomaremos una decisión próximamente porque los diseños tienen que hacerse casi con un año de previsión", explicó el CEO del Córdoba CF, quien no parece estar muy contento con Givova, marca cuya vinculación con el club concluye al término de la próxima campaña. Es decir, para el curso 2024-2025 al CCF lo podría vestir una nueva firma deportiva.

En el caso de que la entidad cordobesista decida no renovar su compromiso con la marca italiana -todavía no descarta su continuidad-, quiere tener cuanto antes cerrado el nuevo patrocinador para que no vuelva a ocurrir un retraso para presentar en sociedad sus camisetas tan grande como el de esta pretemporada, pues en los dos veranos anteriores los estrenos se hicieron el 22 de julio en 2021 y el 21 del mismo mes en 2022.

Las camisetas que se estrenen el próximo 8 de agosto podrían ser las últimas de Givova que vistan al Córdoba CF tras cuatro temporadas en las que la firma italiana ha sacado diseños arriesgados y originales que sin duda han dado mucho de qué hablar, tanto para bien -en la mayoría- como para mal por parte del cordobesismo, sobre todo las que vistieron a los blanquiverdes durante el curso pasado.