El Córdoba CF, atento desde ya al mercado de fichajes

Aunque el año 2020 ha terminado de forma dulce y esperanzadora para el Córdoba CF, el club no se detiene y sigue pensando en reforzar su plantilla en el mercado invernal, de cara a la segunda y decisiva parte de la temporada. La dirección deportiva ya trabaja activamente en reforzar el plantel y así lo ha reconocido el consejero delegado, Javier González Calvo.

La idea inicial de los técnicos es la de apurar las fichas libres, en esta caso una sub 23, aunque ni mucho menos está descartado que en el equipo haya algún movimiento más. De hecho, es bastante probable, pero de producirse tendría que mediar antes alguna salida, por lo que el club no puede pensar en más de un refuerzo antes de hacer hueco.

"Tenemos un buen equipo, con alguna ficha por cubrir, pero siempre estamos rastreando el mercado para cubrir las deficiencias. Consideramos que la temporada es complicada y no puede haber muchos traspiés, por lo que vamos a intentar completar la plantilla con algún delantero. Tenemos a Willy, Piovaccari y Salido pero vamos a completar esa línea", reconoció González Calvo tras un acto promocional en El Arcángel con Corhyund, una de las firmas comerciales que colaboran con el club.

El CEO blanquiverde dejó claro que los técnicos ya trabajan en cerrar ese fichaje de un delantero sub 23, si bien dejó por el momento ahí las operaciones previstas. "Tenemos una ficha sub 23, lo que sí va a venir es un sub 23 y en principio no tenemos pensado dar ninguna baja en el equipo. Vamos a intentar cubrir ese puesto que tenemos y luego ya veremos si algún jugador nos solicita la baja. También estamos preparados por si hay que cubrir alguna baja", apuntó González Calvo.

Contento por la mejoría del equipo

Javier González aprovechó la ocasión también para valorar el momento del equipo y la apuesta por Pablo Alfaro, que a las primeras de cambio ha dado sus frutos. "Para nosotros fue una apuesta importante Juan Sabas, en el que confiamos mucho e hizo un gran trabajo. Parte del trabajo que refleja el equipo ha sido suyo, pero luego tenemos los datos y dicen que el cambio ha sido acertado. Aquí tiene su casa Pablo Alfaro para llevarnos a dónde todos queremos", apuntó, para mirar ya al final de temporada y a ese final que todo el cordobesismo desea: "A ver si llegamos en junio para competir entre esos 16 y luego, el fútbol ya sabemos cómo es, pero por lo menos que el equipo esté ahí y compita".

González Calvo reconoció que ha sido "un año muy complicado para todos" y se felicitó por poder, al menos, despedirlo con tranquilidad: "Al final, simplemente los resultados positivos nos pueden paliar las penas y el equipo, no solo por las victorias, también por la imagen que está dando, que es la imagen que queremos dar como club". Por ello, se mostró "muy contento y muy ilusionado por lo que tenemos por delante".

En ese horizonte sigue muy presente el salto de categoría, algo que el directivo espera que llegue ya con los aficionados de vuelta al estadio. "El objetivo de un club como este debe ser cumplir sus objetivos y ahora mismo ese es el de subir a Segunda División. Pero lo primero que quiero es disfrutar del equipo que tenemos, que la gente pueda venir a El Arcángel, si puede ser el mismo 5 ó 6 de enero con más gente ojalá sea. Es lo que quieren todos los cordobesistas, disfrutar de su equipo no solo por televisión. Es lo único que pido, luego el fútbol nos pondrá a cada uno en su sitio", apuntó González Calvo.