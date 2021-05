La lista de futuros rivales del Córdoba CF en Segunda RFEF sigue creciendo

El Córdoba CF conoce ya a buena parte de los rivales con los que tendrá que enfrentarse el próximo curso en la Segunda RFEF. El conjunto blanquiverde formará parte de uno de los cinco grupos, de 18 conjuntos cada uno, que compondrán el cuarto escalón del fútbol nacional. Y en esa categoría los últimos en confirmar su presencia han sido El Ejido y el Recreativo Granada.

Los ejidenses y granadinos huyeron de la queman en el subgrupo IV-E, que cerró la última jornada sin sorpresas, mandando al pozo de la Tercera RFEF a otro aspirante a la Segunda División como el Marbella, que se verá relegado a jugar en una categoría provincial después de su doble descenso, al igual que el Recreativo de Huelva.

De esta forma, en la Segunda RFEF habrá diez u once equipos andaluces (si el Ceuta no se clasifica), que constituirán la base del grupo en el que militarán los blanquiverdes. Tienen plaza segura ya, además del Córdoba y el Cádiz B -que no lograron puesto en Primera RFEF-, el Vélez, el Atlético Mancha Real, el Xerez Deportivo FC, el Atlético Pulpileño y el San Roque de Lepe, todos ellos provenientes de la Tercera División. De esta categoría quedan por sellar dos ascensos más, uno en el Grupo 9 (Almería B, El Palo, Atlético Malagueño, Torredonjimeno o Antequera) y otro en el 10 (Ceuta, Salerm Puente Genil, Pozoblanco, Xerez CD o Ciudad de Lucena). Además, sellaron su billete para la nueva categoría El Ejido y el Recreativo Granada, que se salvaron de la quema del doble descenso.

Para completar el cupo de 18 equipos, la Federación tendrá que hacer como siempre números en función a cómo queden finalmente distribuidas las 90 plazas para esta categoría. El Córdoba podría tener como rivales también al Melilla, ya con plaza fija, y el Ceuta, si es que logra clasificarse en el play off, en el que ya dio el primer paso al dejar atrás al Utrera.

Extremeños y murcianos

Las otras opciones más factibles para la composición del grupo son los equipos murcianos o los extremeños. En la Región de Murcia, tienen ya plaza asegurada en la Segunda RFEF el Real Murcia y el Águilas. A ellos se sumará un tercero, a determinar entre el Mar Menor, el filial del Cartagena, el Racing Murcia, La Unión, el Cartagena FC (segundo equipo de su ciudad) y Los Garres.

Con todo, una opción en la que los números saldrían perfectos sería ubicar a los andaluces, más el Melilla y el Ceuta si logra plaza, con los equipos extremeños, que serían seis. Así quedaría un grupo de 18 equipos cerrados. Por Extremadura tienen ya plaza el Villanovense, el Mérida, el Don Benito, el Cacereño y el Montijo. La última se decidirá entre el Coria, el Moralo, el Diocesano, el Jerez de los Caballeros y el Plasencia.

De entre estos nombres, y dependiendo de la composición final que haga la RFEF saldrán los rivales del Córdoba CF para la próxima temporada. Un curso que, semana a semana, va tomando forma.