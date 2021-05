El Córdoba CF dice adiós a Miguel Valenzuela, el ideólogo de su proyecto deportivo

La salida de Miguel Valenzuela del Córdoba CF es el primer varapalo al proyecto de Infinity. El terrible descenso a Segunda RFEF ya tiene la víctima que cabía esperar entre los miembros de la dirección deportiva. Al inicio de la temporada, en una rueda de prensa que servía como balance del mercado de fichajes, Valenzuela calificó a la plantilla blanquiverde como la mejor de Segunda División B. Una rotunda afirmación que en su momento ya rechinó, pero que más allá de su literalidad marcaba el listón de la exigencia que se iba a seguir en el club. Y apenas siete meses después, esa exigencia ha sido la misma que ha devorado al ideólogo del proyecto deportivo de Infinity.

Y es que con Valenzuela no se marcha un simple asesor deportivo del consejo de administración blanquiverde, cargo que ostentaba desde su llegada a la entidad de la mano de Adrián Fernández Romero. El ex del Real Betis, club en el que desarrolló una extensa trayectoria deportiva, fue el encargado de sentar las bases de la idea que los nuevos gestores quieren implantar en El Arcángel.

Suyo fue el proyecto deportivo que el grupo de inversión de Bahréin adjuntó, a modo de dossier, en su oferta de compra por la unidad productiva, un trabajo que Javier González Calvo confirmó que hizo sin remuneración en ese momento. Suyas eran, por tanto, las bases de un proyecto que ahora apunta a la continuidad como vía de salvación para evitar los bandazos que han conducido al club a una decadencia progresiva en el último lustro. Los rectores están decididos a defender ante la propiedad el trabajo de los técnicos, por más que los resultados no hayan sido los esperados, pero es evidente que la despedida de la cabeza visible de ese departamento supondrá un antes y un después.

Desde su llegada al Córdoba, de Miguel Valenzuela se han escrito y dicho muchas cosas. Sus detractores le achacan el bajo porcentaje de acierto en el mercado de fichajes, así como las erróneas elecciones de técnicos. Los que han podido seguir de cerca su trabajo, en el día a día, dibujan sin embargo el perfil de una persona dedicada, trabajadora y, por encima de todo, apasionada por el fútbol. Ese último aspecto era fácil de constatar. A lo largo de su etapa de 16 meses en el club, siempre que pudo estuvo a pie de campo viendo el trabajo de los jugadores, recabando sus sensaciones, departiendo con los técnicos. Para un hombre tan acostumbrado al despacho, el césped guardaba una atracción especial.

El propio Valenzuela reconoce que su salida de El Arcángel le duele especialmente. "Aquí dejo mi pasión y mi trabajo", recordó, después de sentirse el eje principal de un proyecto idea por él, del que apenas se empezaban a poner las bases: "Me cuesta tanto trabajo dejar esto... no os hacéis a la idea. Yo nunca me he sentido tan respetado en el día a día y por mi trabajo. El Córdoba está en las mejores manos".

En su despedida, con González Calvo visiblemente afectado a su lado, el sevillano reconoció que el curso ha sido muy duro. "Dejo en el Córdoba todas las ilusiones, toda mi experiencia, todo mi trabajo, lo dejo todo y me voy a mi casa, a intentar superar algo que para mí ha sido tremendamente doloroso. Nadie sabe los dos meses que yo me he pegado de sufrimiento". Y es que el dramático final que tuvo el equipo era una fatalidad anunciada.

"El fútbol es muy injusto"

Para el recuerdo en su última comparecencia pública como asesor deportivo del consejo de administración queda una reflexión que bien podría hacerla cualquier aficionado blanquiverde, después de años y años de decepciones: "El fútbol es muy injusto. No nos ha premiado tanto esfuerzo, tanto trabajo. Todo lo contrario, nos ha castigado de manera brutal y dolorosa. Yo decía... ¿No nos va a soplar nunca el viento a favor? ¿Es normal que en el minuto 85 del último partido de liga estemos jugando por el play off de ascenso y siete minutos después estemos fuera de todo? ¿Es normal que nos meta un gol el portero contrario? Perdonadme que lo diga, pero yo llevo toda mi puta vida [sic] en esto, y no he sentido nunca tanta frustración y tanto dolor. Ese día fue el más doloroso de mi vida deportiva. ¿Pero qué voy a hacer? La vida es así. Pues nada, tragármela y sufrir como un perro".

Para tristeza de unos y regocijo de otros, Miguel Valenzuela ya es historia del Córdoba. Una salida que podría ser otra de las muchas que se han producido en el club en los últimos tiempos. Una más de las que seguirán cayendo mientras la caprichosa pelotita siga sin entrar. Pero es evidente que para Infinity su despedida es mucho más que eso. El proyecto del fondo de inversión que controla el Córdoba CF tendrá que caminar a partir de ahora sin su ideólogo.