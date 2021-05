Valenzuela se despide del Córdoba CF: "Lo único que puedo hacer es pedir perdón e irme a casa"

Miguel Valenzuela ya es historia del Córdoba CF. El director general deportivo de la entidad blanquiverde se marcha del club por "coherencia", después del fracaso reconocido en el primer equipo, con el descenso a la Segunda RFEF. El ideólogo del proyecto deportivo de Infinity da un paso al lado, asumiendo los errores y lamentando que "el viento nunca ha soplado a favor", después de 16 meses en los que la pandemia y el bajo rendimiento de los futbolistas por los que apostó, han lastrado de manera determinante su trabajo.

Acompañado por Javier González Calvo, consejero delegado del club, y Adrián Fernández Romero, el consejero encargado de la parte deportiva, ambos con palabras de elogio y agradecimiento hacia su labor, Miguel Valenzuela ha repasado el curso que ahora finaliza, sus errores y el diagnóstico que él hace de la situación, además de pedir "continuidad, tranquilidad y paciencia" con el proyecto iniciado por Infinity.

"Cuando tu trabajo es lo que más te apasiona, al final hay que pagar las consecuencias. Actuar con coherencia no es fácil y creo que lo que hago es un acto de coherencia, pero me duele profundamente. Vine con tanta ilusión, con tantas ganas... viene para cinco años y a los 16 meses me tengo que marchar. Pero mi vida se mueve por la coherencia. Si yo me siento ante ustedes para decir que todo lo que no sea ascender es un fracaso y que tenemos la mejor plantilla de Segunda B, lo único que puedo hacer es pedir perdón, irme a mi casa y lamentarlo profundamente", aseguró el técnico sevillano.

Valenzuela defendió que han intentado "todo" por que "salga este proyecto bien y por eso la decepción es mayor". El ex del Betis aseguró marcharse dolido por "la ilusión con que llegué aquí" que "no es comparable con algo que me haya pasado en la vida, pero los resultados no han salido".

"Han sido muchas circunstancias. Los proyectos como estos, a medio plazo, requieren creer en las personas y los grupos humanos. Se han cometido errores, pero ninguno de esos errores nos tenía que haber penalizado tanto en los resultados de la primera plantilla", apuntó Valenzuela al ser cuestionado por los borrones en su trabajo en el club.

"Quizás vendimos demasiada ilusión"

"Yo creo que el equipo no ha rendido al nivel que los propios jugadores habían demostrado en etapas anteriores. Decir eso es un poco injusto, porque hay algunos que han estado a un gran nivel, pero es la realidad. Luego hay matices, circunstancias como lesiones y demás, pero es difícil enumerar todos los motivos por los que la plantilla no ha rendido al nivel esperado", añadió al respecto.

El ya ex director general deportivo del Córdoba reconoció como su error más grande el no haber explicado la paciencia que cree necesaria para este proyecto. "El mayor error que yo he cometido ha sido no sentarme aquí para decir lo que todos pensábamos. Y es que cuando tú coges un club en la situación en la que se cogió el club, en caída libre en los últimos seis años y siendo una ruina económica, social y deportivamente, hay un periodo de estabilización de dos o tres años para después tener un ascenso progresivo y sostenible", apuntó, para luego ser aún más gráfico: "Cuando tú compras una casa en ruinas, lo primero es tirarla, limpiar el solar y empezar a construir. Creo que ese ha sido mi mayor error, el no decir que el Córdoba necesitaba un periodo de estabilización, y a partir de ahí crecer".

"Lo lamento profundamente. Quizás vendimos demasiada ilusión, quizás me dejé llevar por el corazón. Pero yo vi cómo entrenaba el equipo, el nivel de nuestros jugadores. Me reuní con ellos para decirles que el nivel de exigencia sería alto, pero porque tendríamos más medios que el normal de los clubes. Era lo que pensaba en ese momento y por eso dije que era la mejor plantilla. Yo no he engañado a nadie. Pero ya he vivido esto en el Betis antes, es prácticamente imposible que un club en caída crezca de manera repentina. Entre otras cosas porque esto es un proyecto sostenible, los dueños no han llegado aquí con un camión de oro. Necesita tiempo, que los cordobesistas tomen conciencia de que la situación del Córdoba era muy complicada y que si va a salir de dónde está es por estar en manos de profesionales muy honestos", expuso el sevillano.

"El mangazo y los contratos altos se han acabado"

Miguel Valenzuela se mostró dolido por las insinuaciones de sus emolumentos. "Es algo que me produce tremenda tristeza. Yo no vine aquí a comer de la sopa boba. Desde que está este grupo aquí, el mangazo y los contratos altos se han acabado. Somos gente muy honesta. El Córdoba está en manos de gente muy profesional y muy honesta. Por eso duele tanto leer que tengo un sueldo desorbitado", aseguró.

Cuestionado por lo que necesita ahora el Córdoba, se mostró tajante al señalar como claves la "continuidad, paciencia y creer". "Están creadas las bases. Trabajar más serio que hemos trabajado, y que yo me tenga que ir por unos puñeteros resultados... es tremendamente injusto. Yo dejo aquí mis conocimientos y mi experiencia y me voy a mi casa, no a ningún club. Nadie sabe los dos meses que me he pegado de sufrimiento", reconoció.

Ante la posibilidad de volver al club en un futuro, Valenzuela aseguró que se le verá mucho por El Arcángel, aunque como aficionado. "El año que viene me vais a ver mucho aquí. No digo que a todos los partidos, pero voy a venir. Soy socio del Córdoba. Yo entiendo que después de seis o siete años con lo que habéis visto, encontrar gente honesta y honrada suena complicado, pero es que somos así. A mí me ha enamorado este club. Yo no sé si volveré. Pensaba que ya no iba a volver al mundo del fútbol después de 25 años en el Betis. Pero sí tengo claro que le he dado más al fútbol que el fútbol a mí", aseguró.